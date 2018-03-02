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Orhan Gazi ve Kocaeli Tarihi-Kültürü Sempozyumu

Orhan Gazi ve Kocaeli Tarihi Sempozyumu’nda merak edilen sorular cevabını bulacak

Orhan Gazi ve Kocaeli Tarihi-Kültürü Sempozyumu

02 Mart 2018 Cuma 09:45

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin kent tarihine katkı sunmaya devam ediyor. Kurucu beylerin yolundan giden tarih sempozyumlarında bu yıl Uluslararası Orhan Gazi ve Kocaeli Tarihi-Kültürü Sempozyumu yapılacak. 5 yıldır devam eden ve bir belediye tarafından düzenlenen en uzun soluklu sempozyum olan

Orhan Gazi ve Kocaeli Tarihi-Kültürü Sempozyumu, 9-11 Mart tarihleri arasında The Ness Otel’de yapılacak. 3 gün sürecek sempozyumda 208 akademisyen tarafından 160 tebliğ sunulacak.

 SORULAR CEVAPLARINI BULACAK

‘’İSU’nun bahçesinde yapılan kazı çalışmalarında keşfedilen lahitler kime ait? Osmanlı Devletinin kuruluşunda Moğolların rolü neydi? Kocaeli’ndeki “Sultan Orhan” Camileri ve Osmanlı’nın bölgedeki dini etkisi… Osmanlı’nın kuruluşunda ve Orhan Gazi döneminde Ahilik teşkilatı… Tarihi Türk filmlerine konu olan Malkoçoğlu, Kocaeli’de mi yaşadı? IV. Murad’ın İzmit’te yaptırdığı saray şehrin kaderini nasıl değiştirdi? 19. yüzyılda Amerikalı misyonerler, Kocaeli’de cirit atıyordu… Sultan II. Abdühamid’in kurduğu denizaltı filosu, İzmit Körfezi’nde neyi tecrübe etti? 31 Mart Vakası’nın İzmit’teki Katırlı Köyü’yle ne bağlantısı var?  Selmanpak’tan Kutü’l-Amare’ye; Irak Cephesinin Kocaeli şehitleri… Milli Mücadele’de Yunan Ordusunun 1921 İzmit katliamı…

Kocaeli’nin Cengiz Topel’den önceki ilk havaalanı neredeydi? Bu havaalanıyla Kocaelispor’un arasındaki bağ ne? Türk havacılığının efsane ismi Vecihi Türkuş, İzmit semalarında, "Gaz kes, gaz kes" diye kime bağırıyordu?  Türk basınında ‘’Dokuz Patron’’ diye bilinen olayın Kocaeli gazetelerine yansıması…

Orhan Gazi Gemici Vakfı’ndan Osman Gazi Köprüsüne İzmit Körfez Geçişi…

Osmanlı döneminde Kocaeli sancağının yerlileri olan Manavlar, misafirlerine nasıl davranırdı?’’ bu ve bunun gibi tüm soruların cevapları, sempozyumda düzenlenecek 34 farklı oturumda akademisyenler tarafından verilecek.

 BU YIL 5. KEZ DÜZENLENİYOR

Gazi Akça Koca ile başlayan Kara Mürsel Alp, Gazi Süleyman Paşa, Çoban Mustafa Paşa ile devam eden sempozyumların 5.’si bu yıl Orhan Gazi Kocaeli Tarih-Kültür Sempozyumu adı altında organize ediliyor. Sempozyum Kocaeli’nin antik çağlardan günümüze kadar süren medeniyet yolcuğuna ışık tutacak. Sempozyumdaki tebliğlerle Orhan Gazi’nin daha yakından tanınmasına imkan sunulacak.

 


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