banner429
KÜLTÜR VE SANAT:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Ormanya film seti oldu

BKM'nin "Gamonya: Hayaller Ülkesi" adlı sinema filmi, 4 bin dönümlük yeşil alana yayılan "Avrupa'nın en büyük doğal yaşam parkı" Ormanya'da çekildi.

Ormanya film seti oldu

06 Eylül 2019 Cuma 08:59

Beşiktaş Kültür Merkezinin (BKM) yeni sinema filmine, Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde bulunan "Avrupa'nın en büyük doğal yaşam parkı" Ormanya ev sahipliği yaptı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Türkiye'nin en önemli yapım şirketlerinden BKM'nin, yönetmenliğini Tuğçe Soysop'un üstlendiği "Gamonya: Hayaller Ülkesi" filmi, 4 bin dönümlük yeşil alana yayılan Ormanya'da çekildi.

Filmin çekimleri, Ormanya'daki doğal ortamlarda ve hazırlanan özel sette gerçekleştirildi. BKM'nin Güldüy Güldüy Show Çocuk ekibi ve teknik ekip, doğası ve zengin canlı popülasyonuyla dikkati çeken Ormanya'ya hayran kaldı.Film, özel olarak hazırlanan dekor ve kostümlerinin yanı sıra, heyecan verici hikayesiyle hem çocukları hem de büyükleri sihirli bir dünyaya götürecek.BKM ekibinin oluşturduğu rengarenk çocuk köyü, çekimlerin ardından Ormanya'ya gelen çocukların filmin sihirli dünyasını görebilmesi için ziyarete açıldı. 

OrmanKöy bölümünde çekilen film için hobbit evlerinin olduğu bölgeye set için kurulan evler de sergilenecek. Yarıyıl tatilinde çocukların beğenisine sunulacak film sayesinde tüm Türkiye Ormanya'nın güzelliklerine şahit olacak.Ormanya'nın birçok noktasında çekilen sahnelerle Kocaeli'nin doğal güzelliklerinin tanıtımına da katkı sunulacak.

Açıldığı ilk günden itibaren doğal yaşam tutkunlarının değişmez mekanı haline gelen Ormanya'nın, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından geçen Kurban Bayramı'nda tabiat ve milli parklar içinde 255 bin 787 kişiyle en çok ziyaret edilen yer olduğu açıklanmıştı.

Çocuk hayvanat bahçesi, vahşi yaşam alanı, yürüyüş ve bisiklet parkurları, doğa okulu, karavan ve çadır kamp alanı, OrmanKöy gibi alanları ile doğa tutkunlarına farklı maceralar yaşama imkanı sunan Ormanya, sinema sektörü tarafından da keşfedildi.


AA
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
ARTVİNLİLERDEN BAL FESTİVALİNE DAVET ARTVİNLİLERDEN BAL FESTİVALİNE DAVET
Gümüşhanelilerden Kültürel Organizasyon! Gümüşhanelilerden Kültürel Organizasyon!
Rafadan Tayfa Müzikali Gebze'de Rafadan Tayfa Müzikali Gebze'de
TÜGVA yaz okulu kapanış programı TÜGVA yaz okulu kapanış programı
İHH Kocaeli’den Yetim Sünnet Şenliği İHH Kocaeli’den Yetim Sünnet Şenliği
Seferberlik Yıllarında Fındığın Önemi Seferberlik Yıllarında Fındığın Önemi
Yukarı Çık

banner370

banner375

banner379

banner373

banner376

banner398

banner346

banner149

banner378

ARTVİNLİLERDEN BAL FESTİVALİNE DAVET
Körfez Artvin Kültür ve Dayanışma Derneği yönetimi, İl Kültür ve Turizm Müdür vekili Ercan Yamen’i...

Haberi Oku