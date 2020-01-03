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Örnek kütüphaneyi 110 bin kişi ziyaret etti

Geçtiğimiz yıl hizmete açılan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Halk Kütüphanesi’ni bir yılda 110 bin kişi ziyaret etti. 8

Örnek kütüphaneyi 110 bin kişi ziyaret etti

03 Ocak 2020 Cuma 16:11

8 bin üyesi bulunan Halk Kütüphanesi’nden 8 bin 950 kitap, okuyucular tarafından ödünç alınarak okundu. Öğrencilerin ödevleri için araştırmalar yaptığı, kitap okuduğu, ders çalıştığı kütüphanede, kütüphane alışkanlığı oluşturmak ve kitap okuma sevgisi aşılamak amacıyla ilkokul öğrencileriyle çeşitli etkinlikler de düzenlenmekte.

 

16 BİN KİTAP, 20 BİN E-KİTAP VAR

Modern ve ferah iç mekanı, farklı çalışma ortamı ile bilinenin dışında hizmet veren Büyükşehir Belediyesi Halk Kütüphanesi, vatandaşlara geniş bir yelpazede okuma fırsatı sunuyor. Seka Bilim Merkezi 2. katında bulunan kütüphane, 16 bin adet süreli yayınlardan, romanlara ve ansiklopedilere kadar pek çok kitabı raflarda okuyucularla buluşturuyor. Rafların dışında dijital kütüphane de 20 bin adete yakın zengin bir içerik bulunduruyor.

 

OKUMAYI SEVENLERİN TEK ADRESİ

E- kütüphaneyle birlikte yaklaşık 36 bin kitap okuyucuya sunuluyor. Okuyucular kütüphane içerisinde bulunan bilgisayarlardan da faydalanabiliyorlar. Toplu okuma saatlerinin de rahatlıkla yapabildiği nezih ve nitelikli mekanıyla ders çalışmayı, araştırmayı ve okumayı sevenlerin tek adresi Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Halk Kütüphanesi. Halk Kütüphanesi, ücretsiz üyelik sistemiyle ödünç kitap hizmeti sunmakta. Üye olabilmek için kütüphaneye kimlik kartıyla gelinmesi yeterli. Örnek kütüphane Pazartesi günü hariç haftanın her günü 09.00 / 18.00 saatleri arası hizmet veriyor.




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