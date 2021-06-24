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Osman Hamdi, Van Gogh ve Göbeklitepe, aynı sergide buluştu

Parallel Universe Exhibition by Ouchhh'un yapay zeka ve sanatı birleştiren eserleri, sanatseverlerle buluştu.

Osman Hamdi, Van Gogh ve Göbeklitepe, aynı sergide buluştu

24 Haziran 2021 Perşembe 14:10

Ataşehir Metropol İstanbul'da açılan sergide, "Yapay Zeka Van Gogh Veri Boyama Deneyimi", "Şiirsel Yapay Zeka", "Göbeklitepe Mimari Veri" ve "Osman Hamdi Bey Eserleri"nden oluşan dört farklı eser sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Serginin açılışında konuşan DasDas Sahne'nin kurucularından, oyuncu Mert Fırat, 4 yıl önce bu hayali gerçekleştirmek üzere Ferdi Alıcı ile yola çıktıklarını belirterek, "Biz DasDas olarak, böyle dijital bir sergi alanına dönüşmeyi çok değerli buluyoruz. Tam da pandemi nedeniyle sanattan bu kadar kopmuşken, uzaklaşmışken, İnsanlar birbirinden bu kadar uzaklaşmışken, yapay zekanın ve sanatın gücüyle, çok farklı disiplinlerin bir arada durabildiği bir paydada buluştuk. Bu tarafı bizi çok heyecanlandırıyor. Anadolu Yakası'nda Ouchhh'a ev sahipliği yapmak, Paribu'nun desteğiyle sizlerle buluşmak, bizi çok heyecanlandırıyor. Bu disiplinlerarası yolculuk şimdiden birçok insana ilham oldu, umarım olmaya da devam edecek. Katılımınız, burada olduğunuz ve bizleri desteklediğiniz için çok teşekkürler." dedi.

Serginin yönetmeni, yeni medya sanatçısı Ferdi Alıcı da destek verenlere teşekkür ederek, "Şu anda izleyeceğiniz eserler aslında son 10 sene boyunca yaptığımız retrospektif çalışmalardan bir seçki ile iki eser. Sergiye ilk girdiğinizde, 2018'de Paris'te gerçekleştirdiğimiz, 'Şiirsel Yapay Zeka' eseriyle karşılaşıyorsunuz. Yaklaşık bir milyon kişi geleneksel sanatın merkezi Paris'te biletli deneyimledi 9 ay boyunca." ifadelerini kullandı.

Sergide yer alan eserlere ilişkin bilgi veren Alıcı, şunları kaydetti:

"Van Gogh'un ömrü boyunca yaptığı tüm eserlerden oluşan bir veri setinin, yapay zekayla ilişkisinin gördüğünüz, yapay zekanın 12 milyar fırça darbesiyle olmayan, yeni Van Gogh eserlerini sarmalayan bir deneyim izleyeceksiniz. Göbeklitepe eserimiz de New York Times Meydanı, Barcelona, Londra ve Dubai'de sergilenmiş bir yapay zeka çalışması. Dünyadaki en eski bilinçle yapay zeka bir araya gelse ne olurdu? Bunu göreceksiniz. Son olarak da Osman Hamdi. Aslında geleneksel sanat en büyük ilham kaynağımız. Osman Hamdi de kendi topraklarımızdan yetişmiş en büyük sanatçılardan biri. Son iş olarak da dijital dünyanın ve teknolojinin sınırlarının zorlandığı, en yeni algoritmaların kullanıldığı, hem lokal hem global sanat eserlerinin deneyimlediğiniz, sanatın geçmişini ve geleceğini aynı kanvasta yaşadığınız, duvarların şeffaflaştığı ve mimari algının yok olduğu bir deneyim yaşayacaksınız."

Serginin sponsorluğunu üstlenen Paribu CEO'su Yasin Oral ise farklı bir sanat deneyiminin yaşanacağına dikkati çekerek, "Normalde Paribu'nun DNA'sında sanat ve teknolojiye destek vermek her zaman vardı. Bu konuda sürdürülebilir şeyler yapmaktan gerçekten memnunuz. Dasdas ve Ouchhh ile bunu yapmaktan da memnunuz." değerlendirmesinde bulundu.

Açılış konuşmalarının ardından tüm katılımcılar sergiyi birlikte ziyaret etti.



AA
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Anahtar Kelimeler
Osman HamdiVan GoghGöbeklitepe
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