banner582
KÜLTÜR VE SANAT:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Osmanlı İmparatorluğu’nun Paha Biçilmez Mirası

Miras; bir Tunus yolculuğunda Osmanlı’nın Afrika’daki mirasından alınan ilhamla tarihimize, “İtibar Yönetimi” gözünden bakıyor.

Osmanlı İmparatorluğu'nun Paha Biçilmez Mirası

15 Nisan 2021 Perşembe 14:13

Yolculuklar, hepimize yeni kapılar açar.

Miras; bir Tunus yolculuğunda Osmanlı’nın Afrika’daki mirasından alınan ilhamla tarihimize, “İtibar Yönetimi” gözünden bakıyor.

Okuyucuya; vakıf sisteminden marka şehirlere, eğitimden sanata, türbe ve mezar taşlarından edebiyata uzanan yelpazede Osmanlı’nın itibarlı yaşam biçimine dair bir kesit sunuyor.

Bu kesit, Osmanlı İmparatorluğu’nun paha biçilmez mirasının izdüşümüdür.

Elinizdeki kitap, bir tarih kitabı değil; şanlı tarihimizi disiplinler arası bir bakışla değerlendiren bir çalışmadır.

Miras; geçmişin izlerini, yalnızca tarih biliminin değil, her disiplinin kendi gözlüğünden değerlendirmesi ihtiyacına vurgu yapmaktadır.

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
KitapKültürSanat
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Köşe Yazıları: İletişim Köşe Yazıları: İletişim
Evde Kal: Covıd-19 Günlerinde Sağlık ve İletişim Stratejileri Evde Kal: Covıd-19 Günlerinde Sağlık ve İletişim...
Büyük Taarruz'un Destansı Kitabı Büyük Taarruz'un Destansı Kitabı
“Kulübelerde Vızıldayan Haikular“ Kitabı Çıktı! “Kulübelerde Vızıldayan Haikular“ Kitabı Çıktı!
Naht Sanatkarı Kabe'nin Altın Kapısını Tabloya Nakşetti Naht Sanatkarı Kabe'nin Altın Kapısını Tabloya...
Osman Hamdi Bey Evi Bakanlığın Prestij Müzesi Olacak Osman Hamdi Bey Evi Bakanlığın Prestij Müzesi...
Yukarı Çık

banner370

banner375

banner379

banner373

banner376

banner377

banner149

banner378

Köşe Yazıları: İletişim
İletişim kurabilme becerisi, sorunların çözümsüzlüğünün bertaraf edilmesinin en büyük anahtarıdır.

Haberi Oku