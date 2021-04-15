Osmanlı İmparatorluğu’nun Paha Biçilmez Mirası

Yolculuklar, hepimize yeni kapılar açar.





Miras; bir Tunus yolculuğunda Osmanlı’nın Afrika’daki mirasından alınan ilhamla tarihimize, “İtibar Yönetimi” gözünden bakıyor.

Okuyucuya; vakıf sisteminden marka şehirlere, eğitimden sanata, türbe ve mezar taşlarından edebiyata uzanan yelpazede Osmanlı’nın itibarlı yaşam biçimine dair bir kesit sunuyor.

Bu kesit, Osmanlı İmparatorluğu’nun paha biçilmez mirasının izdüşümüdür.

Elinizdeki kitap, bir tarih kitabı değil; şanlı tarihimizi disiplinler arası bir bakışla değerlendiren bir çalışmadır.

Miras; geçmişin izlerini, yalnızca tarih biliminin değil, her disiplinin kendi gözlüğünden değerlendirmesi ihtiyacına vurgu yapmaktadır.