KÜLTÜR VE SANAT:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Otobüs Durağında Üç Bencil

Kocaeli Şehir Tiyatrosu’nun yeni oyunu ‘Otobüs Durağında Üç Bencil’, 6 yaş ve üzeri çocuklarla 8 Aralık Pazar günü buluşacak.

Otobüs Durağında Üç Bencil

29 Kasım 2019 Cuma 10:07

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu’nun 6 yaş ve üzeri çocuklar için hazırladığı ‘Otobüs Durağında Üç Bencil’ adlı yeni oyunu 8 Aralık Pazar günü perdelerini açıyor. Provaları hızla devam eden çocuk oyunu eğlenceli olduğu kadar, eğitici ve oldukça iddialı bir yapım olarak başta çocuklar olmak üzere tüm sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

 

ÇOCUKLARA OLDUĞU KADAR YETİŞKİNLERE DE HİTAP EDECEK

Assitej-Uluslararası Çocuk ve Gençlik Tiyatroları Birliği yönetim kurulu üyesi, yurt içi ve yurt dışında birçok festivalde adını duyuran Özer Tunca’nın yazıp, yönettiği ‘Otobüs Durağında Üç Bencil’ oyunu;  mülkiyetçilik, bencillik, yalnızlık ve iletişimsizlik gibi evrensel temalarıyla çocuklara olduğu kadar yetişkinlere de hitap edecek. Clown oyunculuk biçimiyle, beden performansının yanı sıra farklı anlatım diliyle de ön plana çıkan oyun, savaşların kötülüğü, bireylerin duyarsızlığının topluma verdiği zararları işliyor.

 



Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
ÇOK OKUDULAR FİDAN SAHİBİ OLDULAR ÇOK OKUDULAR FİDAN SAHİBİ OLDULAR
Malatya’da KGK buluşması heyecanı Malatya’da KGK buluşması heyecanı
Gebzelilerden Hayati İnanç’a yoğun ilgi Gebzelilerden Hayati İnanç’a yoğun ilgi
TDED Gebze ve KoşYaz'dan önemli etkinlik TDED Gebze ve KoşYaz'dan önemli etkinlik "Bir Şiirsin...
KÜLTÜR VE TURİZM’DEN 81 İL 81 GÜNLÜK PROJESİNE DESTEK KÜLTÜR VE TURİZM’DEN 81 İL 81 GÜNLÜK PROJESİNE...
GESMEK Korosundan 24 Kasım Konseri GESMEK Korosundan 24 Kasım Konseri
Yukarı Çık

banner370

banner375

banner379

banner373

banner376

banner398

banner377

banner149

banner378

ÇOK OKUDULAR FİDAN SAHİBİ OLDULAR
Kocaeli İl Halk Kütüphanesi ve TEMA Vakfı iş birliğinde “Yeşerir Dünya Sen Okudukça” sloganıyla...

Haberi Oku