Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu’nun 6 yaş ve üzeri çocuklar için hazırladığı ‘Otobüs Durağında Üç Bencil’ adlı yeni oyunu 8 Aralık Pazar günü perdelerini açıyor. Provaları hızla devam eden çocuk oyunu eğlenceli olduğu kadar, eğitici ve oldukça iddialı bir yapım olarak başta çocuklar olmak üzere tüm sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

ÇOCUKLARA OLDUĞU KADAR YETİŞKİNLERE DE HİTAP EDECEK

Assitej-Uluslararası Çocuk ve Gençlik Tiyatroları Birliği yönetim kurulu üyesi, yurt içi ve yurt dışında birçok festivalde adını duyuran Özer Tunca’nın yazıp, yönettiği ‘Otobüs Durağında Üç Bencil’ oyunu; mülkiyetçilik, bencillik, yalnızlık ve iletişimsizlik gibi evrensel temalarıyla çocuklara olduğu kadar yetişkinlere de hitap edecek. Clown oyunculuk biçimiyle, beden performansının yanı sıra farklı anlatım diliyle de ön plana çıkan oyun, savaşların kötülüğü, bireylerin duyarsızlığının topluma verdiği zararları işliyor.