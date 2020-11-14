Türkiye’de oyuncak tarihiyle ilgili yapılmış ilk orta metraj stop-motion animasyon belgesel olan Oyuncakçı-Saklı Yadigarlar, 5 Türk Dünyası Belgesel Film Festivali’nde öğrenci belgesel kategorisinde birinci oldu. “İşte Birlik, 9 Ülke, 9 Şehir, 1 Festival” sloganıyla düzenlenen yarışmada filmin yönetmeni Yağmur Kartal ödüle layık görüldü.
9 TÜRK ÜLKESİNDE GÖSTERİLECEK
Türk Dünyası Gazeteciler Federasyonu’nun öncülüğünde düzenlenen 5 Türk Dünyası Belgesel Film Festivali’nin Profesyonel ve Öğrenci kategorilerinde finalist filmler ödüllerini aldı. Osmaniye’de düzenlenen törene yönetmen Yağmur Kartal video konferans yoluyla katıldı. Belgesel, finale kalan 16 film arasından birinciliği göğüsleyen eser oldu. Birincilik ödülünün yanı sıra film, Kazakistan, Azerbaycan, Kırgızistan, Özbekistan, Makedonya, Kosova, Bosna Hersek, KKTC, Macaristan’da da gösterime girmeye hak kazandı.
5 YILLIK BİR MACERA
Ödül almaktan duyduğu mutluluğu dile getiren Kartal, şunları söyledi: “Bu film 5 yıllık bir macera. Büyük ölçüde gönüllülük esasıyla gerçekleşti. 5 yılın sonunda bu sevinçli haberi almak, beni ve bütün ekip arkadaşlarımı mutlu etti. Filmde emeği geçen tüm değerli ekip arkadaşlarıma ve bana her zaman inanıp destek olan sevgili aileme, nişanlıma, dostlarıma çok teşekkür ederim. Filmimiz Türk Dünyası Belgesel Film Festivali sayesinde 9 ülkede gösterime girecek. Türk Dünyası Belgesel Film Festivali’nin bütün jüri üyelerine ve emekçilerine çok teşekkür ediyorum.”
7 BİN FOTOĞRAF KARESİ KULLANILDI
Filmin çekimleri Avşa Adası ve İstanbul’da gerçekleşti. Animasyonların tamamının yönetmen Yağmur Kartal tarafından tasarlanan filmde yaklaşık 7 bin fotoğraf karesi kullanıldı. 2016 yılında çekimlerine başlanan film, Latrak Film yapımcılığında ve Karakuş Film’in destekleriyle çekildi. Filmin müzikleri 1 yıllık hummalı bir çalışmanın ardından tamamlandı. Çocukluk günlerine götüren ezgileriyle dikkat çeken filmin müziklerini ise Aykut Kırşan ve Egecan İnce birlikte tasarladı. Filmde Oyuncak Müzesi sahibi şair Sunay Akın ve tiyatro yönetmeni oyuncu Hakan Altıner de anlatıcı olarak yer aldı. Belgesel Türkiye’de oyuncak tarihine değinmesi açısından da ilk olma özelliği taşıyor.
FİLMİN KONUSU
Sabahattin Parlar, bugün 90’lı yaşlarında bir elektrik ustasıdır. Parlar, genç yaşlarında aslında bir sanatçı olabilecekken geçim kaygısıyla ekmek parasını kazanmak için elektrik ustası olmuştur. İçinden üretme ve sanat sevgisini atamayan Parlar, elektrik tellerine şekil vererek onlardan oyuncak figürler tasarlar. 1930’lardan 1980’lere kadar İstanbul sokaklarında karşılaşabileceğiniz sokak fotoğrafçıları, macuncular, gazete dağıtıcıları, şerbetçiler, bekçiler, ayakkabı boyacıları Parlar’ın figürlerinde can bulur. Bu figürleri Kapalıçarşı’da ve çeşitli dükkanlarda satmaya başlayan Parlar, döneminin Türk basını tarafından da ilgi görür. Ancak zamanla elektrik tellerine can veren adam, yalnızca gazete kupürlerinde kalmış ve oyuncakçı unutulmuştur.
YÖNETMEN YAĞMUR KARTAL KİMDİR?
1990 yılında İstanbul'da doğdu. Sinema ile haşır neşir olmaya 14 yaşındayken gittiği Kadıköy Güzel Sanatlar Lisesi, Sinema Televizyon bölümünde başladı. Kocaeli Üniversitesi'nde sinema öğrenimini ve yüksek lisans öğrenimini tamamladıktan sonra Soluk adlı distopik kısa filmi ile yurt dışında birçok ülkede festivallerde başarı elde etti. Oyuncakçı Saklı Yadigarlar isimli orta metraj stop-motion animasyonlu belgesel filmini yönetti. Çeşitli sitelerde film kritikleri ve analizleri yazmasının yanı sıra aktif olarak sektörde görsel efekt, kurgu, animasyon işleri yapmaya devam etmektedir.
FİLM EKİBİ
Yazan ve Yöneten: Yağmur Kartal, Anlatanlar: Sabahattin Parlar, Sunay Akın, Hakan Altıner, Akgül Parlar, Vildan Baydar, Mehmet Emin Avşaroğlu, Yardımcı Yapımcı: Cüneyt Karakuş, Görüntü Yönetmeni: Yağmur Kartal, Cem Sarp, Işık Şefi: Gizem Coşkun, Sanat Yönetmeni: Çiğdem Şimşirli, Kurgu ve Görsel Efekt: Yağmur Kartal, Egemen Çetinkaya, Stop Motion Animasyonlar: Yağmur Kartal, Ses: Gizem Coşkun, Seslendiren: Cüneyt Karakuş, Müzik Aranjmanı: Aykut Kırşan, Egecan İnce, Ses Kurgusu: Yağmur Kartal, Mix & Mastering: Egecan İnce, Afiş Tasarımı: İrem Badazlı, Makyaj: Vildan Baydar, İletişim Sorumlusu: Çağla Daşcı, Ulaşım: Ali Erel, Çeviri: Seçil Yozgat.