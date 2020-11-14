Türkiye’de oyuncak tarihiyle ilgili yapılmış ilk orta metraj stop-motion animasyon belgesel olan Oyuncakçı-Saklı Yadigarlar, 5 Türk Dünyası Belgesel Film Festivali’nde öğrenci belgesel kategorisinde birinci oldu. “İşte Birlik, 9 Ülke, 9 Şehir, 1 Festival” sloganıyla düzenlenen yarışmada filmin yönetmeni Yağmur Kartal ödüle layık görüldü.



9 TÜRK ÜLKESİNDE GÖSTERİLECEK

Türk Dünyası Gazeteciler Federasyonu’nun öncülüğünde düzenlenen 5 Türk Dünyası Belgesel Film Festivali’nin Profesyonel ve Öğrenci kategorilerinde finalist filmler ödüllerini aldı. Osmaniye’de düzenlenen törene yönetmen Yağmur Kartal video konferans yoluyla katıldı. Belgesel, finale kalan 16 film arasından birinciliği göğüsleyen eser oldu. Birincilik ödülünün yanı sıra film, Kazakistan, Azerbaycan, Kırgızistan, Özbekistan, Makedonya, Kosova, Bosna Hersek, KKTC, Macaristan’da da gösterime girmeye hak kazandı.



5 YILLIK BİR MACERA

Ödül almaktan duyduğu mutluluğu dile getiren Kartal, şunları söyledi: “Bu film 5 yıllık bir macera. Büyük ölçüde gönüllülük esasıyla gerçekleşti. 5 yılın sonunda bu sevinçli haberi almak, beni ve bütün ekip arkadaşlarımı mutlu etti. Filmde emeği geçen tüm değerli ekip arkadaşlarıma ve bana her zaman inanıp destek olan sevgili aileme, nişanlıma, dostlarıma çok teşekkür ederim. Filmimiz Türk Dünyası Belgesel Film Festivali sayesinde 9 ülkede gösterime girecek. Türk Dünyası Belgesel Film Festivali’nin bütün jüri üyelerine ve emekçilerine çok teşekkür ediyorum.”



7 BİN FOTOĞRAF KARESİ KULLANILDI

Filmin çekimleri Avşa Adası ve İstanbul’da gerçekleşti. Animasyonların tamamının yönetmen Yağmur Kartal tarafından tasarlanan filmde yaklaşık 7 bin fotoğraf karesi kullanıldı. 2016 yılında çekimlerine başlanan film, Latrak Film yapımcılığında ve Karakuş Film’in destekleriyle çekildi. Filmin müzikleri 1 yıllık hummalı bir çalışmanın ardından tamamlandı. Çocukluk günlerine götüren ezgileriyle dikkat çeken filmin müziklerini ise Aykut Kırşan ve Egecan İnce birlikte tasarladı. Filmde Oyuncak Müzesi sahibi şair Sunay Akın ve tiyatro yönetmeni oyuncu Hakan Altıner de anlatıcı olarak yer aldı. Belgesel Türkiye’de oyuncak tarihine değinmesi açısından da ilk olma özelliği taşıyor.



FİLMİN KONUSU

Sabahattin Parlar, bugün 90’lı yaşlarında bir elektrik ustasıdır. Parlar, genç yaşlarında aslında bir sanatçı olabilecekken geçim kaygısıyla ekmek parasını kazanmak için elektrik ustası olmuştur. İçinden üretme ve sanat sevgisini atamayan Parlar, elektrik tellerine şekil vererek onlardan oyuncak figürler tasarlar. 1930’lardan 1980’lere kadar İstanbul sokaklarında karşılaşabileceğiniz sokak fotoğrafçıları, macuncular, gazete dağıtıcıları, şerbetçiler, bekçiler, ayakkabı boyacıları Parlar’ın figürlerinde can bulur. Bu figürleri Kapalıçarşı’da ve çeşitli dükkanlarda satmaya başlayan Parlar, döneminin Türk basını tarafından da ilgi görür. Ancak zamanla elektrik tellerine can veren adam, yalnızca gazete kupürlerinde kalmış ve oyuncakçı unutulmuştur.