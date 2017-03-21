Oyuncu Anneden Tavsiyeler

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Sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlarla annelere çocuklarla oynanabilecek oyunlar sunan ve bu konuda çok sayıda kitabı kaleme alan Şermin Çarkaçı, Kağıthaneli annelerle buluştu.

Anneler için çocuk yetiştirmenin ayrı bir öneme sahip olduğunu belirten Çarkacı, çocuklara uzun süre televizyon izletilmesinin zararlı olduğunu ifade ederek, bunun minimum seviyeye indirilmesi gerektiğini söyledi.

Çocuklarla nitelikli zaman geçirilmesini isteyen Çarkacı, “Mutfakta çocuklarınızla birlik zaman geçirin, onların meraklandırın, onlarla birlikte limonata yapmak bile nitelikli zamandır. Onları özgüvenli yetiştirmeliyiz” dedi.

Çarkacı, çocuklarla sohbet edilmesi gerektiğine dikkati çekerek, “Onlarla bir şeyler yaparken, örnekler verin. Zamanında sizin de böyle işler yaptığınızı hatırlatın. Çocukları odalarına hapsetmeyin, evin tüm kapılarını açın ki rahat etsinler. Uzmanlar, çocukların odalarında çok fazla oyuncak olmamasını öneriyor çünkü odada bulunan oyuncak dinazorun gölgesi, uykudan yeni uyanan çocuğunuzun korkmasına neden olabilir. Çocuklara evlerde oyun ve yaşam alanları oluşturun. Onların deney yapmalarına izin verin. Evdeki araç gereçlerle çeşitli oyuncaklar yaparak, onların da hayal dünyasını geliştirin” diye konuştu.