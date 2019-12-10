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KÜLTÜR VE SANAT:
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Ozan Ve Aşıklar Gebze’de Buluştu

Gebze Belediyesi kültür-sanat etkinlikleri kapsamında düzenlenen “Aşıklarla Anadolu” konserine katılan ev sahibi Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, “Sanatın ve sanatçının yanında olmaya, kendi kültürümüz yaşatmaya devam edeceğiz” dedi.

Ozan Ve Aşıklar Gebze'de Buluştu

10 Aralık 2019 Salı 09:16

Gebze Belediyesi kültür-sanat etkinlikleri kapsamında düzenlenen, “Aşıklarla Anadolu” konserine katılan Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, “Sanatın ve sanatçının yanında olmaya, kendi kültürümüz yaşatmaya devam edeceğiz” dedi. Gebze Kültür Merkezinde gerçekleşen konsere Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, başkan yardımcısı Selamet Güner ve çok sayıda Gebzeli katıldı.

MİLLİ DEĞERLERİMİZE SAHİP ÇIKALIM

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz gerçekleştirdiği açılış konuşmasında, “Öncelikle bu akşam bizleri yalnız bırakmayan siz değerli Gebzeli hemşerilerimize katılımlarınız için çok teşekkür ediyorum. Buraya geldiyseniz, demek ki geçmişe, tarihimize, milli değerlerimize bir özlem var. Ben sizleri geçmişimize, tarihimize milli değerlerimize sahip çıkmaya, birlikte yürümeye davet ediyorum” dedi.

AŞIKLAR ATIŞTI GEBZELİLER DİNLEDİ

Başkan Büyükgöz’ün selamlama konuşmasının ardından farklı illerden Gebze’ye gelen 15 ozan muhteşem bir konser verdi. Aşıkların atışmaları salonda ilgiyle dinlendi. Konser sonunda Gebzeliler ozanları ayakta alkışladı. Gebze Belediyesi kültür-sanat etkinlikleri 11 Aralık Cuma günü saat 11:00 ve 15:00 de iki seans “Abur Cubur Tavşan” isimli çocuk tiyatrosu sahnelenecek. Katlımın ücretsiz olacağı tiyatro gösterisine tüm çocuklar davetli.

 

 






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