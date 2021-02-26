Özbekistan Belgeselimiz Yayınlandı

Koşukavak Turizm firmasının destek ve katkıları ile İlim kültür ve Tatih araştırmaları merkezi İKTAV Belgesel Yayıncılık

tarafından hazırlanan İpek yolunun izinde Özbekistan da çektiğimiz belgesel in birinci bölümü yayına hazırlanarak Avrasya Gazeteciler Derneği