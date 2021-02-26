Özbekistan Belgeselimiz Yayınlandı

Koşukavak Turizm firmasının destek ve katkıları ile İlim kültür ve Tatih araştırmaları merkezi İKTAV Belgesel Yayıncılık www.devrialem.tv tarafından hazırlanan İpek yolunun izinde Özbekistan da çektiğimiz belgesel in birinci bölümü yayına hazırlanarak Avrasya Gazeteciler Derneği www.agrt.net kültür hizmeti olarak bir çok bölgesel ve ulusal televizyon kanalına gönderilmeye başlandı
İpek yolunun izinde Özbekistan’da Devri Alem kitabımızdan sonra Özbekistan belgeselimizinde büyük ilgi görmesi bekleniyor .
Belgeseli bu linkten izleyip görüş, yorum, öneri ve düşüncelerinizi bekliyoruz.