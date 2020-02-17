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Özel öğrenciler ‘Seksenler’ dizi setinde

Cemil Meriç Engelsiz Yaşam Merkezi öğrencileri ‘Seksenler’ dizi setini gezdi.

Özel öğrenciler ‘Seksenler' dizi setinde

17 Şubat 2020 Pazartesi 10:11

ENGELSİZ YAŞAM MERKEZİ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin 17- 35 yaş aralığında bulunan, eğitilebilir ya da öğretilebilir durumda olan, hafif ve orta düzeyde zihinsel engelli bireylere yönelik hayata geçirdiği Cemil Meriç Engelsiz Yaşam Merkezi, engellilerin sosyal ve kültürel etkinliklere katılımını sağlıyor. Bu kapsamda engelli bireyler için geziler düzenleniyor.

 

DİZİ SETİNE GEZİ

Cemil Meriç Engelsiz Yaşam Merkezi’nde eğitim gören 108 öğrenci eğitmen ve idarecileriyle TRT ekranlarında yayınlanan ve çekimleri Darıca’da yapılan "Seksenler" dizi setini ziyaret etti. Özel öğrenciler dizi setinde keyifli vakit geçirdiler.


 

OYUNCULARLA TANIŞTILAR

Özel öğrencileri Seksenler dizisinde "Rukiye" karakterini canlandıran Özlem Türkad,  "Ahmet" karakterini canlandıran Şoray Uzun ve “Yıldız” karakterini canlandıran Özlem Balcı karşıladı. Öğrencilerle sohbet eden oyuncular günün anısına özel öğrenciler ile fotoğraf çektirdi. Öğrenciler, film setinden ayrılırken kendilerini ağırlayan set ekibine teşekkür etti. 




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