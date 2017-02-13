Roman kahramanlarını okurla buluşturdu

Gazeteci - Yazar Levent Altun, “Özlem’e Mektup” adlı 3. romanının tanıtımını, Gebze Ticaret Odası’nda düzenlenen etkinlik ile gerçekleştirdi.

+18 ve Kaçış Noktası’nın ardından bu romanında yaşanmış hayat hikayelerine yer veren Altun, etkinliğe katılan okurlarına sürpriz yaparak roman kahramanlarını da okuyucularla tanıştırdı.

Çiler Boylu’nun sunuculuğunu yaptığı etkinliğin ev sahibi olan Gebze Ticaret Odası Başkanı Nail Çiler yaptığı konuşmada, “Ben Levent Altun’un aynı zamanda matematik öğretmeniyim. Onunla da çok övünüyorum, matematikte her ne kadar başarılı olmasa bile Edebiyatta başarısını ortaya göstermiştir. Ben bundan dolayı Levent’i gerçekten kutluyorum” dedi.

ALTUN : ”RAKAMLARI DEĞİL, KELİMELERİ SEÇTİM”





Aynı zamanda Kocaeli Gazeteciler Cemiyeti Başkan Vekili olan Gazeteci-Yazar Levent Altun ise, “Evet matematiğim iyi değildi çünkü ben rakamları değil kelimeleri seçtim. Kitap okuma alışkanlığı olmayan bir ülkenin aynı özellikleri taşıyan şehrinde son üç yılda üç kitap yazmak her ne kadar okunma dürtüsünden uzak bambaşka idealler uğruna yazıldığı gerçeğini ortaya koysa da benim için okunmak, yazmaktan daha anlamlı. Ben yazdığımda yaşadığımı hissettiriyorum, okunduğumda ise yaşadığımı hissediyorum. Bu duyguları yaşamayı hissettiren tüm okuyucularıma teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Yeni çıkan kitabını, “Kordonu yeni kesilmiş bir bebek, fırından yeni çıkmış taze bir ekmek ve soluksuz bir aşk’ diye tanımlayan Altun, konuşmasının sonunda ise bir sürpriz gerçekleştirdi. Davetlilere, “Daha önce okuduğunuz romanların kahramanlarıyla tanıştınız mı?’ diye soran Altun, yeni kitabında hayat hikayelerine yer verdiği Menşure Şekerli, İsa Turhan ve Tuncer Altunbulak’ı sahneye çağırarak okuyucularına tanıttı. Kitaba konu olan roman kahramanları Menşure Şekerli, İsa Turhan ve Tuncer Altunbulak, yaşadıklarını romanda kaleme alan Yazar Levent Altun’a teşekkür ettiler.





KİTAPLARINI İMZALADI



Konuşmaların ardından ise Levent Altun, son kitabı Özleme Mektup’u imzaladı ve okuyucularıyla fotoğraf çektirdi. Etkinliğe CHP Kocaeli milletvekili Tahsin Tarhan, Kocaeli eski milletvekili Mehmet Hilal Kaplan, Kocaeli Kültür İl Müdür Yardımcısı Ercan Yamen, Kocaeli Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Çetin Gürol, yönetim kurulu üyeleri Bahar Kaymakçı Erdoğan, Nebiye Azak, Mevlüt Soysal, CHP Gebze meclis üyesi Neşe Çetiner Celep, CHP Kadın kolu başkanları Ülker Yiğit, Suna Çınar, Neriman Çolak, İl Kadın Kolları yöneticisi Birsen Arazlı, Ak Parti Gebze ilçe yöneticisi Özlem Kozankurt, DASİAD Başkanı Mukadder Doğanay, ÇYDD Başkanı Nurcan Çınar, TMMOB Makine Mühendisleri Odası Başkanı Sinan Yücel, Çamlıçatak Dernek yöneticisi Ayhan Altun, Gebze Kent Politikaları Dernek yöneticisi Gülcan Aksu, Geslimed Başkanı Bilal Dülger, Eğitim Danışmanı Fulya Yalezan Yılmaz, gazeteciler ve davetliler katıldı.

‘Ceres Yayınları’ tarafından yayınlanan kitap, ‘D&R’, ‘Kitap yurdu’ ve ‘İdefiks’ kitapevlerinin yanı sıra birçok kitapevinde satışa sunulacak.