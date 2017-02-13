Konuşmaların ardından ise Levent Altun, son kitabı Özleme Mektup’u imzaladı ve okuyucularıyla fotoğraf çektirdi. Etkinliğe CHP Kocaeli milletvekili Tahsin Tarhan, Kocaeli eski milletvekili Mehmet Hilal Kaplan, Kocaeli Kültür İl Müdür Yardımcısı Ercan Yamen, Kocaeli Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Çetin Gürol, yönetim kurulu üyeleri Bahar Kaymakçı Erdoğan, Nebiye Azak, Mevlüt Soysal, CHP Gebze meclis üyesi Neşe Çetiner Celep, CHP Kadın kolu başkanları Ülker Yiğit, Suna Çınar, Neriman Çolak, İl Kadın Kolları yöneticisi Birsen Arazlı, Ak Parti Gebze ilçe yöneticisi Özlem Kozankurt, DASİAD Başkanı Mukadder Doğanay, ÇYDD Başkanı Nurcan Çınar, TMMOB Makine Mühendisleri Odası Başkanı Sinan Yücel, Çamlıçatak Dernek yöneticisi Ayhan Altun, Gebze Kent Politikaları Dernek yöneticisi Gülcan Aksu, Geslimed Başkanı Bilal Dülger, Eğitim Danışmanı Fulya Yalezan Yılmaz, gazeteciler ve davetliler katıldı.
Özlem'e Mektup!
Gazeteci-Yazar Levent Altun 3.kitabını tanıttı
Konuşmaların ardından ise Levent Altun, son kitabı Özleme Mektup’u imzaladı ve okuyucularıyla fotoğraf çektirdi. Etkinliğe CHP Kocaeli milletvekili Tahsin Tarhan, Kocaeli eski milletvekili Mehmet Hilal Kaplan, Kocaeli Kültür İl Müdür Yardımcısı Ercan Yamen, Kocaeli Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Çetin Gürol, yönetim kurulu üyeleri Bahar Kaymakçı Erdoğan, Nebiye Azak, Mevlüt Soysal, CHP Gebze meclis üyesi Neşe Çetiner Celep, CHP Kadın kolu başkanları Ülker Yiğit, Suna Çınar, Neriman Çolak, İl Kadın Kolları yöneticisi Birsen Arazlı, Ak Parti Gebze ilçe yöneticisi Özlem Kozankurt, DASİAD Başkanı Mukadder Doğanay, ÇYDD Başkanı Nurcan Çınar, TMMOB Makine Mühendisleri Odası Başkanı Sinan Yücel, Çamlıçatak Dernek yöneticisi Ayhan Altun, Gebze Kent Politikaları Dernek yöneticisi Gülcan Aksu, Geslimed Başkanı Bilal Dülger, Eğitim Danışmanı Fulya Yalezan Yılmaz, gazeteciler ve davetliler katıldı.