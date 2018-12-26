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KÜLTÜR VE SANAT:
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Pasteur’a Bilim Temalı Doğum Günü

Kuduz ve şarbon aşısını bulan Fransız bilim insanı Louis Pasteur’ün doğum günü, Kocaeli Bilim Merkezi’nde düzenlenen eğlenceli etkinlikle kutlandı.

26 Aralık 2018 Çarşamba 08:24

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı’na bağlı Kocaeli Bilim Merkezi’nde doğum günü etkinlikleri devam ediyor.

Her ay bir bilim insanı konu alınarak gerçekleştirilen etkinlik,  Aralık ayı için belirlenen bilim insanı Mikrobiyolog ve Kimyager Louis Pasteur temasıyla gerçekleştirildi. Kuduz ile şarbon aşısını bulan Louis Pasteur temalı etkinlikte eğlenceli oyunlar, pasta kesimi ve bilim şovu yer aldı.

 Pasteur ile ilgili belgesel gösterimiyle başlayan etkinlik, biyoloji ve kimya alanındaki bilgilendirme ve atölyelerle devam etti. Eğlenceli oyunlar, pasta kesimi ve bilim şovun da yer aldığı etkinlikte çocuklar son derece farklı bir doğum günü kutlaması deneyimi yaşamış oldu.


BİLİM İNSANI PASTEUR KİMDİR?

Mikrobiyolog ve Kimyager Louis Pasteur, 27 Aralık 1822'de Fransa'nın Dole kentinde doğdu. Şarbon, tavuk kolerası, bakteriler, pastörizasyon ve kuduz gibi virütik hastalıklar, bağışıklık mekanizması ve aşı hazırlama teknikleri üzerinde çalışan Pasteur, esas olarak şarbon ve kuduz aşısını buluşuyla ünlenmiştir. 28 Eylül 1985 yılında hayatını kaybeden Pasteur, ayrıca içtiğimiz sütün bozulmasını önlemenin yöntemini de keşfetti. Bu günlere kadar gelen ‘’pastörize’’ süt kelimesi de “Pasteur’’dan türetilmiştir.

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Anahtar Kelimeler
Doğum GünüBilim Merkezişarbon AşısıKuduz AşısıBilim AdamıLouis Pasteur
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