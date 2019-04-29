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Pelin Çift Kitap Fuarı'nda

Kitap Fuarı’nda konuşan Pelin Çift ile Erhan Altunay, “Masonlar kurulduğu dönemin 2’nci yılında İstanbul’a gizli örgüt olarak yerleşmiştir“ dedi.

Pelin Çift Kitap Fuarı'nda

29 Nisan 2019 Pazartesi 13:03

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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin 11.’sini düzenlediği Kitap Fuarı’nda Pelin Çift ile Erhan Altunay bir söyleşi gerçekleşti. Yazdıkları “İstanbul’un Gizli Tarihi” adlı kitabını anlatan ikili, İstanbul’un fetih öncesi ve sonrasında oluşan gizli örgütleri araştırdıklarını belirtti. Haçlı seferlerini düzenleyen şövalyeler ve papalığın Osmanlı İmparatorluğu üzerinde hangi gizli planları yaptıklarını kitaplarında anlattıklarını vurguladı.

“İSTANBUL DÜŞERSE KUDÜS DÜŞER”

Bizans döneminden araştırmaya başladıklarını belirten Çift ve Altunay, “İstanbul düşerse Kudüs düşer. Kudüs düşerse İstanbul düşer” sözlerinin öneminden bahsetti. Bu iki şehrin birbirine çok bağlı olduğunu belirten ikili, “Haçlı seferleriyle birlikte tüm gizli örgütler orta doğuya doğru hareket etti. Bu gizli örgütlerin İstanbul üzerinde oynadığı oyunları kitabımızda konu aldık.” dedi.



“BATILILARLA TİCARET, MALİ SIKINTIYA SOKTU”

Osmanlı zamanında kapitülasyonlar kabul edildiğini ve bunun sonunda da batıya ticari anlaşmalar verildiğini kaydeden Erhan Altunay “ Osmanlı mali zorluklarla karşılaştı daha sonra da halkından vergi almaya başladı. O zamanlarda borç para da aldı. Batılılar bunu görerek Osmanlı Devleti’nin borç aldığı tefecilerin tamamını ele geçirerek devlete kendileri borç verdi. Bunun sonucunda ‘’Masonlar’’ oluştu.” ifadelerini kullandı.  

“BERABER OLURSAK HİÇ BİR ÖRGÜT BİZE BİRŞEY YAPAMAZ”

Masonlar kurulduğu dönemin 2’nci yılında İstanbul’a yerleşmiştir diyen Pelin Çift de” Osmanlıdaki muhalefeti de ele geçiren masonların, okuduğunuz tarihte nelere yol açtığını görüyorsunuz. Bunları araştırdıkça ülkenin bütünlüğünün ve tüm kötü günlerde birleşerek tek bir yürek olabilmemizin önemini anladık. Biz bir ve beraber olursak hiçbir gizli örgüt bize bir şey yapamıyor” ifadelerini kullandı.

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Pelin çiftErhan Altunay
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