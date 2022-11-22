PİRAYE AYAKTA ALKIŞLANDI

Nazım Hikmet’in karısı Piraye’ye yazdığı mektupları konu edinen Murat Çidamlı’nın tek kişilik oyunu, Türkiye turnesindeki Piraye, Gebze’de BİLKAR’ın ev sahipliğinde sahneledi. Osman Hamdi Bey Kültür Merkezi’ndeki oyuna Gebzeli tiyatroseverlerin ilgisi yoğun oldu. 650 koltuk kapasiteli salonun alt katı tamamen, üst katı kısmen doldu. Murat Çidamlı, Gebzeli tiyatroseverler önünde ilk sınavını verirken finali, “Tahir olmak da ayıp değil Zühre olmak da hattâ sevda yüzünden ölmek de ayıp değil, bütün iş Tahirle Zühre olabilmekte yani yürekte. Meselâ bir barikatta dövüşerek meselâ kuzey kutbunu keşfe giderken meselâ denerken damarlarında bir serumu ölmek ayıp olur mu?” ile yaptı. Çidamlı oyun bitiminde ayakta alkışlandı.

KINAMA VE BAŞSAĞLIĞI

BİLKAR Başkanı Serdar Dikkatli oyun öncesi yaptığı kısa konuşmada önceki pazar günü Taksim’deki terör saldırısını kınadı. Amasya’daki trafik kazasında hayatını kaybeden tiyatroculara başsağlığı dileklerini iletti. Ardından önümüzdeki bir ayın BİLKAR etkinliklerinin duyuru ve davetinde bulundu.

Oyunu izleyenler arasında Gebze Belediye Meclisi CHP Grup Başkanvekili Saide Arslan Çalışkan, SOL Parti Gebze İlçe Başkanı Okan Şimşek, Türkiye İşçi Partisi Gebze İlçe Başkanı Nejla Dolaşık, CHP Gebze Kadın Kolları Başkanı Yaşa Erdoğan, ilçe yönetim kurulu üyesi Ülker Yiğit ve Hürriyet Mahallesi Başkanı Dilesen Karataş, Eğitim-Sen Gebze Şube Başkanı Eylem Bahadır ve Şube Kadın Sekreteri Meryem Meriç, Gebze Kandıralılar Derneği Başkanı Sedat Durmuş da yer aldı.

TURNEYE BİR HAFTA ARA

Murat Çidamlı ve ekibinden Şamil Çakır (Ses ve ışık) oyun sonrası BİLKAR Başkanı Serdar Dikkatli ile yöneticiler Abbas Kırçıl ve Derya Ağdaş ile üyeler tarafından Osman Hamdi Bey Kültür Merkezi yakınlarında, Şehit Mevlüt Duru Caddesi üzerindeki Kafe Varka’da ağırlandı. Türkiye turnesine ara vermeden önce son oyununu Gebze’de sahneleyen Çidamlı, İzmir’e eşinin ve kızının yanına döneceğini, yoğun bir çalışma süreci sonrası bir hafta dinleneceğini kaydetti.