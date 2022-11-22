PİRAYE AYAKTA ALKIŞLANDI

KINAMA VE BAŞSAĞLIĞI
BİLKAR Başkanı Serdar Dikkatli oyun öncesi yaptığı kısa konuşmada önceki pazar günü Taksim’deki terör saldırısını kınadı. Amasya’daki trafik kazasında hayatını kaybeden tiyatroculara başsağlığı dileklerini iletti. Ardından önümüzdeki bir ayın BİLKAR etkinliklerinin duyuru ve davetinde bulundu.
Oyunu izleyenler arasında Gebze Belediye Meclisi CHP Grup Başkanvekili Saide Arslan Çalışkan, SOL Parti Gebze İlçe Başkanı Okan Şimşek, Türkiye İşçi Partisi Gebze İlçe Başkanı Nejla Dolaşık, CHP Gebze Kadın Kolları Başkanı Yaşa Erdoğan, ilçe yönetim kurulu üyesi Ülker Yiğit ve Hürriyet Mahallesi Başkanı Dilesen Karataş, Eğitim-Sen Gebze Şube Başkanı Eylem Bahadır ve Şube Kadın Sekreteri Meryem Meriç, Gebze Kandıralılar Derneği Başkanı Sedat Durmuş da yer aldı.
TURNEYE BİR HAFTA ARA
Murat Çidamlı ve ekibinden Şamil Çakır (Ses ve ışık) oyun sonrası BİLKAR Başkanı Serdar Dikkatli ile yöneticiler Abbas Kırçıl ve Derya Ağdaş ile üyeler tarafından Osman Hamdi Bey Kültür Merkezi yakınlarında, Şehit Mevlüt Duru Caddesi üzerindeki Kafe Varka’da ağırlandı. Türkiye turnesine ara vermeden önce son oyununu Gebze’de sahneleyen Çidamlı, İzmir’e eşinin ve kızının yanına döneceğini, yoğun bir çalışma süreci sonrası bir hafta dinleneceğini kaydetti.