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Pişmaniye festivali başlıyor

İzmit Belediyesi'nin bu yıl 12’ncisini düzenleyeceği Uluslararası Pişmaniye, Müzik ve Dans Festivali yarın başlıyor.

Pişmaniye festivali başlıyor

25 Ağustos 2023 Cuma 10:08

  İzmit Belediyesi'nin, pişmaniyenin ulusal ve uluslararası alanda tanıtılması amacıyla düzenleyeceği Uluslararası İzmit Pişmaniye, Müzik ve Dans Festivali yarın başlıyor. İzmit Kent Meydanı olmak üzere kentin farklı noktalarında birbirinden keyifli etkinliklerle hem İzmit’in pişmaniye üreticileri vatandaşlarla bir araya gelecek. 3 gün boyunca sürecek festivalde birbirinden renkli görüntüler sahne olacak. Pişmaniye yapım atölyeleri, yarışmalar, söyleşilerin yanı sıra yurt içi ve yurt dışından gelen bando ve halk dansları toplulukları kentin dört bir yanında performans gösterileri gerçekleştirecek. Sanatçı Bülent Tamer cuma saat 17.00’de İzmitlilere konser verecek. Konserin ardından saat 18.30’da Kültür Tepesi’nden festival korteji başlayacak. İzmitli pişmaniye üreticileri festival boyunca İzmit Kent Meydanı’nda kurulacak stantlarda ürünlerini tanıtma fırsatı bulacak. 26 Ağustos Cumartesi günü MasterChef yarışmacısı Tahsin Küçük söyleşisi gerçekleştirecek. Ünlü klarnet sanatçısı Hüsnü Şenlendirici 26 Ağustos Cumartesi günü saat 21.00’de İzmit Kent Meydanı’nda sahne alacak. Festival, 27 Ağustos Pazar günü düzenlenecek olan Gala Gecesi ile  dans gruplarının performansıyla taçlanacak. Hüsnü Şenlendirici’nin vereceği konserin yanı sıra festivale ünlü oyuncular, yemek uzmanları, gazeteciler, siyasetçiler ve sporcular da katılacak. Festivale Anıl İlter, Duygu Kaya, Melek Mızrak Subaşı, Sahrap Soysal, Orkun Ünlü, Ragıp Savaş, Serkan Keskin, Tarık Emir Tekin, Engin Benli, Aydın Sigalı ve Ezgi Gözeger katılacak. 


İHA
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