Rafet dede KO-MEK’te çok mutlu

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitim Kursları, her kesimden ve her yaştan vatandaşın ikinci adresi olmaya ve bunun yanı sıra ertelenen hayalleri gerçekleştirmeye devam ediyor. 83 yaşındaki Rafet Akbaş da hayallerine KO-MEK’le kavuşan vatandaşlar arasındaki yerini aldı. Rafet Dede resim sanatına olan sevgisini KO-MEK tuvallerine yansıtmanın mutluluğunu yaşıyor.

YETENEĞİ KEŞFEDİLDİ AMA…

Rafet Akbaş, 1936 yılında doğdu. İlkokul çağında öğretmeni tarafından resim sanatına yeteneği keşfedildi. O günleri duygulanarak anlatan Rafet Akbaş, “Öğretmenim, benim çok iyi bir resim öğretmeni olabileceğimi söyledi. Ancak babam, o dönemdeki şartlar gereği, buna izin vermedi. Sağlık memuru oldum. Resim hep içimde bir sevgi olarak kaldı ve hiçbir zaman resimden kopmadım” dedi.

KO-MEK’TE OLMAKTAN MUTLUYUM

Sağlık memurluğu döneminde vakit buldukça resim çalışmalarına devam ettiğini kaydeden Rafet Akbaş, emekli olduktan sonra ise bu sevgisine daha fazla vakit ayırmaya başladığını söyledi. Emeklilik döneminde resim serüvenine KO-MEK’le devam ettiğini ifade eden Akbaş, “Emekli olduktan sonra evimin de çok yakınında olan KO-MEK Kurs Merkezine geldim ve resim branşına kayıt yaptırdım. Burada bilmediğim resim tekniklerini öğrettiler. KO-MEK’teki ilgi ve sevgi ise bambaşka. Burada olmaktan çok mutluyum” şeklinde konuştu.

SERGİ AÇTI

Son derece başarılı kursiyer olan Rafet Akbaş, ortaya koyduğu eserlerle geçtiğimiz günlerde İzmit Cumhuriyet Parkı’ndaki Sanat Galerisi’nde kişisel resim sergisini açtı. Yaptığı 35 adet yağlı boya eserini sergilen Rafet Akbaş sanatseverlerden tam not aldı. Sergide kendisine gösterilen ilgiden büyük mutluluk duyduğunu anlatan Rafet Dede, “Sergime çok sayıda vatandaş geldi ve eserlerimi beğendiklerini söyledi. Çok mutlu oldum. Bu günleri görmek benim için çok anlamlı” şeklinde konuştu.

EMEKLİLİK EVDE OTURMAK DEĞİLDİR

Rafet Akbaş, KO-MEK’in hayatına önemli katkı sunduğuna dikkat çekerek özellikle emekli olduktan sonra eve kapanan vatandaşlara seslendi. Emekliliğin insan hayatındaki önemli duraklardan biri olduğunu hatırlatan Akbaş, “Sakın evde oturmayın. KO-MEK kentin her yerinde eğitim hizmeti veriyor. Evinizden çıkın ve KO-MEK’e gelin. KO-MEK’te yeteneğinize uygun mutlaka bir sanat branşı bulacaksınız ve bu sizi daha fazla hayata bağlayacak” diye konuştu.











