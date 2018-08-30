Rtgd’den Bülent İnal’a Ödül!

Yılın En İyi Erkek Oyuncu Ödülü Payitaht Abdülhamid dizisindeki performansıyla Bülent İnal’a verildi…

RTGD 2017 Medya Oscarları ‘Yılın En İyi Erkek Oyuncu” Ödülü, ES Film’in yapımcılığında 3. sezonu Eylül ayında ekranlara gelecek TRT’nin sevilen dönem dizisi Payitaht Abdülhamid dizisindeki Abdülhamid karakterini üstlenen Bülent İnal’a verildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla ödülü kendisinin elinden alan Bülent İnal, ödül için hem Cumhurbaşkanı'na hem de RTGD’ne teşekkürlerini sunarken, ödülü tüm ekip adına kabul ettiğini ve böyle başarılı bir yapımda yer aldığı için mutlu olduğunu dile getirdi.

Bu yıl 40. yılını kutlayan RTGD ödül törenine başta Cumhurbaşkanı Erdoğan olmak üzere çok sayıda bakan, üst düzey yöneticileriyle birlikte Medya ödüllerinin sahipleri katıldı.