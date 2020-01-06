Sahnesiz Çocuk Oyuncular Festivali Başladı

İlimizde yaklaşık 40 yıldır tiyatro eğitimi veren Kocaeli Bölge Tiyatrosu geleneksel hale getirdiği ve bu yıl 10.’sunu düzenlediği ‘Sahnesiz Oyunlar Buluşması’ İzmit Dolphin AVM’de start aldı. Genel Sanat Yönetmeni Burhan Akçin ve tiyatro ekibi ilk velilerin büyük ilgi gösterdiği festivale İzmit Kent Konseyi Başkanı Hüseyin Erol’da gelerek minik tiyatrocu adaylarını yalnız bırakmadı. Açılış konuşmasında söz alan Genel Sanat Yönetmeni Burhan Akçin, Tiyatro için yıllardır yaptıkları mücadeleyi anlattı. Akçin sonrasında ise “Kocaeli, İstanbul ve Ankara’dan sonra en çok tiyatro seyredilen üçüncü il olmuştur” ifadelerini kullanarak tüm katılımcılara iyi seyirler diledi.

FESTİVAL BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ

Öğleden sonra gerçekleşen oyunlar Maske Grubu ile başladı. Gülşah Kocakurt’un yönettiği, ‘Sıralama’ adlı sözsüz gösteride çocuk oyuncular; Kerem Haskul, Ayşe Naz Aytekin, Ahmet Yusuf Hakyol, Sude Naz Havin Önal, Beril Seren Özdemir, Ela Uygun, Ömer Faruk Dinç, Arelya Cora, Aylin İnak, Zeynep Almila Çınar, Armin Doğan, Bade Cemre Cesur, Beren Cesur, Yiğit Çalışan ve Selahaddin Deha Taşkın başarılı performanslarıyla beğeni topladı. Günün ikinci oyunu ise Grup Mim tarafından gerçekleşti. Agah Eroğlu’nun yönettiği, ‘İyi Geceler’ adlı gösteride çocuk oyuncular: Hüseyin Hakyol, Erkin İnak, Ceren Solmaz, Arhan Akdağ, Güneş Kuzu, Mete Nergis, Buğlem Demirkol, Hüseyin Yaman ve Yiğit Demiray sahne aldı.

SÜRPRİZ YAŞ GÜNÜ PASTASI

Festivalin ilk günün son gösterimi ise Grup Mitos tarafından gerçekleşti. Aslı Akçin yönetimindeki, “Düşlerime Işık Versinler” adlı gösteriyi ise Defne Naz Sert, Yağmur Nuhoğlu, Umut Açer, Fahrunisa Tukat, Neva Miray Kıcıman, Sarp Ahmet Mesut, Ali Efe Akyel, Tuana Güldibi, Duru Köse, Aslı Yezda Han, Elif Ersoy, Miray Özdem, Irmak Çoban, Azra Berkdemir, Ahmet Emre Genç, Deniz Devrim Akpınar ve Kaan Keser adlı çocuk oyuncular sahneledi. Genel Sanat Yönetmeni Burhan Akçin programın sonunda, bu güzel günde çocuklarını yalnız bırakmayan, sanata ve tiyatroya sahip çıkan tüm velilere teşekkür ederek diğer etkinliklerine de davet etti. Günün sonunda oyunculardan Yezda Han için birde sürpriz yaş günü kutlaması yapılarak pasta kesildi.



































