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Şair ve yazar Mustafa Yazgan'ın cenazesi Karamürsel'de defnedildi

Tedavi gördüğü hastanede 81 yaşında hayatını kaybeden şair, yazar ve ressam Mustafa Yazgan'ın cenazesi, Kocaeli'nin Karamürsel içinde toprağa verildi.

Şair ve yazar Mustafa Yazgan'ın cenazesi Karamürsel'de defnedildi

06 Aralık 2021 Pazartesi 10:12

Yazgan için Mürselpaşa Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene katılan yakınları, burada taziyeleri kabul etti.

Mustafa Yazgan'ın cenazesi, öğle vakti kılınan namazın ardından Karamürsel Yeni Mezarlığı'na defnedildi.

Törene, Yazgan'ın yakınlarının yanı sıra Vali Seddar Yavuz, AK Parti Kocaeli Milletvekilleri Fikri Işık, İlyas Şeker ve Mehmet Akif Yılmaz, Karamürsel Kaymakamı Osman Aslan Canbaba, Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım, eski milletvekili Şevki Yılmaz ve vatandaşlar katıldı.

Gaziantep'te 16 Kasım 1940'ta dünyaya gelen Yazgan, Gaziantep Dayı Ahmet Ağa İlkokulu (1951), Gaziantep Erkek Ortaokulu (1955) ve Gaziantep Lisesi'ni (1958) bitirdi.

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İdari Şubesinden mezun (1963) olan Yazgan, doktora çalışmasını aynı fakültede yaptı.

Yazgan ayrıca, Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsünde asistan (1963-1966), Diyanet İşleri Başkanlığında özel kalem müdürlüğü ve Batı dilleri çevirmenliği (1966-1967), Milli Prodüktivite Merkezinde uzmanlık (1967-1968), Türk Taşıt İşverenleri Sendikasında uzmanlık (1968-1969), Şanlıurfa Ortaokulu'nda İngilizce öğretmenliği (1970-1971) görevlerinde bulundu.

Bu arada bir süre yayıncılık (1971-1976), ardından Sanayi Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığında müşavirlik (1977-1980) yaptıktan sonra yeniden yayıncılığa dönen Yazgan, 12 Eylül 1980 askeri yönetimince tutuklanarak Ordu Dil Okulu ile Mamak Askeri Cezaevi'nde 9,5 ay hapis yattı.

Yazgan, 1982 yılında Ankara'dan ayrılarak Kocaeli'ne yerleşti. Milli Selamet Partisi son genel kurulunda MKYK üyeliğine seçilen Yazgan, daha sonra politikadan çekildi ve tüm zamanını yazı ve yayın faaliyetlerine ayırdı.

Necip Fazıl Kısakürek'in öğrencilerinden olan Yazgan, İslamcı Dergiler Projesi'nde de yer almıştı.







AA
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