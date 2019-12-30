Şairler ve Ozanlar Dilovası’nda buluştu

Dilovası Belediyesi ile Kocaeli Ozanlar Şairler ve Edebiyatçılar Derneği’nin (KOŞADER) birlikte organize ettiği Şiir ve Türkü gecesi önceki gn Dilovası Kültür Merkezi’nde gerçekleşti. Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir’in de katıldığı geceye eski Belediye Başkanı Ali Toltar, belediye başkan yardımcıları, AK Parti Kocaeli İl Yöneticisi Fazıl Korkmaz, belediye meclis üyeleri, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Murat Babaoğlu ile çok sayıda vatandaş katıldı.

ŞAİR VE OZANLAR KATILDI

Kocaeli Ozanlar Şairler ve Edebiyatçılar Derneği üyesi aşıklarından Bayram Denizoğlu, Cemal Divani, Sıtkı Eminoğlu, Orhan Üstündağ, Temel Turabi, Mustafa Kurbanoğlu ile Şairler, Zeki Akalın, Atilla Ertuğrul, Cengiz Çalışkan, Tacettin Bildik ve Mustafa Dursun katıldı.

DUYGULU ANLAR YAŞANDI

Programa katılan şair ve ozanlar seslendirdiği birbirinden güzel türkü ve şiirler ile davetlilere zaman zaman duygu dolu, zaman zaman ise hüzünlü anlar yaşatırken, halk ozanları yaptıkları atışmalar ile de davetlilere neşeli dakikalar yaşattılar.

“ŞİİR VE TÜRKÜLERLE GÖNLÜMÜZE ULAŞTINIZ”

Program sonunda sahneye çıkan Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, güzel, şiir ve türkü dolu, keyifli bir geceyi yaşatan şairlere, ozanlara teşekkür ederek, “Dilovası Belediyesi olarak her zaman sanat ve sanatçının yanındayız. İlçemizde sanatsal ve kültürel anlamda etkinliklerimize hız kesmeden devam ediyoruz. Bu etkinlik için Kocaeli’mizde bulunan ve çeşitli yörelerinden gelerek bizlere bu unutulmaz geceyi yaşatan ozan ve şairlerimize teşekkür ediyorum. Şiirlerle ve türkülerle gönlümüze ulaştınız, halk ozanlarımızla atalarımızı bir kez daha andık. Programımızın düzenlenmesinde emeği geçen Kocaeli Şair Ozanlar ve Edebiyatçılar Derneği Başkanı Osman Nuri Koçak’a bir kez daha teşekkür ediyorum. İnşallah bundan sonra ki süreçte de yine bu tür etkinliklerimiz devam edecektir.”dedi.

Program sonunda Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir , KOŞADER Başkanı Osman Nuri Koçak’a çiçek takdim etti.















