Sanat Günleri Gerçekleşiyor

Gölcük Belediyesi Sanat Günleri kapsamında eskimeye yüz tutmuş geleneksel el sanatlarından olan Tokat Tahta Baskı workshop çalışması Tokat Tahta Baskı Sanatçısı Hüseyin Şaşmaz tarafından Gölcük Belediyesi Sanat Galerisi’nde gerçekleştirildi.

Yalova, Karamürsel, İzmit gibi çevre il ve ilçelerden de katılımın sağlandığı çalışmalara katılım oldukça yoğundu. Katılımcılara katılım sertifikası verildikten sonra Sanatçı Şaşmaz’a Gölcük Belediye Başkanı Mehmet Ellibeş’in adına Gölcük Belediyesi Sanat Galerisi Müdürü E. Fatih Bayram tarafından ebru tablo hediye edildi.



Ayşe KAHRAMAN