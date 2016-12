Sarıkamış Şehitleri unutulmadı

Türkiye Dağcılık Federasyonu tarafından, Sarıkamış Harekâtı şehitlerini anmak için düzenlenen Allahuekber Dağı tırmanışına Kocaeli Dağcılık Kulübü de katıldı. 2016 yılı faaliyet programında yer alan ve bu yıl 18’ncisi yapılan Geleneksel Allahuekber Şehitleri Anma Zirve Tırmanışına Türkiye’nin farklı illerinden 250 dağcının katıldığı tırmanışa Kocaeli Dağcılık Kulübü Adına Sinan Fakir, Burcu Ertüren, Dr. Levent Özdöker, Ahmet Var, Arda Türegün, Fatih Büyükkol, Bülent Ayhan Arslan ve Şaban Pamuk katıldı. DGHFYI 250 DAĞCI KATILDI Sarıkamış Harekâtı sonucunda şehit olan askerleri anma etkinlikleri kapsamında, 3 bin 180 metre rakımlı Allahuekber Dağları'na zirve tırmanışı Sarıkamış ilçesinde dağcıların toplanması ile başladı. Sarıkamış-Kars yolu üzerindeki Allahuekber Dağı Şehitlik Anıtı önünde tören düzenlendi. Düzenlenen törene Türkiye Dağcılık Federasyonu Başkanı Doç.Dr. Ersan Başar, Kulüp Başkanları ve 250 sporcu katıldı. Törenin ardından 250 dağcı Kars’sın Selim İlçesine Bağlı Sarıgün Köyü’nde ilk kampı yaptı. Sarıgün Köyü'ndeki kampın ardından 24 Aralık 2016 günü 2800 metre yükseklikte bulunan ana kampa ulaşan dağcılar burada bir gece çadırda konakladı. Ertesi gün saat 07.00'de başlayan tırmanışla saat 09.15'te zirveye ulaşan dağcılar burada saygı duruşunda bulunup, İstiklal Marşı'nı okuduktan sonra dönüşe geçtiler. Ardından 3 bin 100 metredeki Meçhul Asker Anıtı önünde ikinci bir tören düzenledikten sonra kamp alanına dönen dağcılar Sarıkamış’a hareket etti. DFGHFH 'VEFA BORCUMUZU ÖDEMEK İÇİN' Kocaeli Dağcılık Kulübü olarak 4 yıldır bu tırmanışa katıldıklarını belirten Kocaeli Dağcılık Kulübü Genel Sekreteri Sinan Fakir, “Bundan 102 yıl önce canlarını hiçe sayarak özgür ve bağımsız olarak yaşadığımız bu vatanı bizlere emanet eden aziz şehitlerimize bir nebze olsun vefa borcumuzu ödemek için gerçekleştirilen tırmanışa Kocaeli Dağcılık olarak her yıl olduğu gibi bu yılda katıldık. Bu topraklarda, bu soğuk ortamda şehit oldular. Bu topraklar çok zor alındı. Bu topraklarda yaşıyorsak bunu şehitlerimize borçluyuz. Dağcılar olarak, bu vatan için can vermiş, kan dökmüş şehitlerimizin her zaman yanında olacağız” dedi.