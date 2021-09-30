Şehir Tiyatroları, 1,5 yıl sonra perde diyor





Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, pandemi nedeniyle verilen aranın ardından tam 1,5 yıl sonra perdelerini açıyor. Şehir Tiyatroları, 2021-2022 sezonuna Anton Çehov’un Vişne Bahçesi oyunuyla merhaba diyor. Şehir Tiyatroları Sanat Yönetmeni Aydın Sigalı, ‘’Nihayet Kocaeli’nin tiyatrosu, Kocaelili tiyatro severlerle salonlarda buluşuyor. Biz seyircimizi çok özledik, seyircimiz de bizi çok özledi’’ dedi.





ONLİNE VE AÇIK HAVA OYUNLARI

Dünyayı ve ülkemizi etkisi altına alan korona virüs pandemisi nedeniyle Kocaeli Şehir Tiyatroları, 1,5 yıl önce salonlardaki oyunlarına ara vermişti. Şehir Tiyatroları bu süreçte Kocaelili tiyatro severlere online oyunlar ve açık havada sergilenen oyunlarla ulaştı. Şehir Tiyatrolarının bu gösterileri pandemi sürecinde Kocaelililere moral kaynağı oldu.





HERKES ÇOK HEYECANLI

2020 yılının kasım ayında salonlarda perdelerini kapattıktan sonra en sevilen oyunlarını online olarak sergileyen ve açık hava performanslarıyla seyircisiyle buluşan Kocaeli Şehir Tiyatroları, yeni sezonda tüm pandemi kurallarına uygun olarak SDKM’de perdelerini açıyor. 1 Ekim Cuma akşamı saat 20.00’de Anton Çehov’un ünlü Vişne Bahçesi oyunuyla Kocaelili tiyatro severlerle buluşacak olan Şehir Tiyatrolarının yönetimi ve oyuncuları, yeni sezon öncesinde çok heyecanlı.





SİGALI: SEYİRCİMİZİ ÇOK ÖZLEDİK

‘’Heyecanımızı ve mutluluğumuzu kelimelerle anlatmak mümkün değil’’ diyen Genel Sanat Yönetmeni Sigalı, ‘’Pandemi nedeniyle salonlarda perde kapattık ama seyircimizden hiç ayrı kalmadık. Online oyunlarımıza tiyatro severler büyük ilgi gösterdi. Yine açık hava oyunlarıyla seyircimizle buluştuk. Pandemi sürecinde sanatın iyileştirici yönünü seyircimizden hiç eksik etmediğimiz için ödüller aldık. Şimdi salonlarda seyircimizle buluşmanın heyecanını yaşıyoruz. Yeni oyunlarımız ve çocuk oyunlarımızla seyircimizin karşısında olacağız. Bu süreçte bizden desteklerini eksik etmeyen Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımız Tahir Büyükakın ile Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığımıza teşekkür ediyoruz’’ ifadesini kullandı.





OYUNUN KONUSU

Sadece tiyatronun değil, yaşama dair hemen tüm alanların ve hatta tüm dünyanın yeniden tanımlandığı, büyük dönüşümlerden geçtiği bir zamanın oyunudur Vişne Bahçesi. Bu nedenle tüm zamanların oyunudur. Tiyatro literatürünün en önemli yazarlarından biri olan ve dünya prömiyerinden kısa bir süre sonra hayata gözlerini yuman Anton Pavloviç Çehov’un 1903-1904 yıllarında tamamladığı son oyunudur. Onu bir tiyatro yazarı olarak üne taşıyan oyunu Martı olarak kabul edilse de, Vişne Bahçesi yazarın en yetkin ve ustalıklı eseri olarak dünya tiyatro yazınında önemli bir yere sahiptir. İnsan ve yaşam gerçeğinin olanca yalınlığı ve basitliği ile aktarıldığı bu oyunda hüzünle mutluluk, aşk ve keder, komedi ile yıkım iç içe geçer. Tıpkı hayat gibi; zıtlıkların bir karışımıdır hayat ve son sözü hep hayat söyler…





EKİP VE OYUNCU KADROSU

Yazan: Anton Pavloviç Çehov, Yönetmen: Mehmet Birkiye, Çeviren: Belgi Paksoy, Dekor Tasarımcısı: Efter Tunç, Kostüm Tasarımcısı: Ayşegül Alev, Işık Tasarımcısı: Cem Yılmazer, Müzik: Fırat Akarcalı, Koreograf: Tuğçe Tuna, Efekt Tasarımcısı: Ahmet Tanık,

Dramaturg: Melih Korukçu, Yönetmen Yardımcısı: Arzu Bigat Baril, Reji Yardımcısı: Azer Şelte. Oyuncular; Esra Bezen Bilgin, Ezgi Özbalı, Seda Güven Şahin, Nuri Karadeniz, H.Fatih Sevdi, Başar Alemdar, Bülent Baytar, Emre Işık, Zeynep Özan, Cüneyt Gürbüz, İlker Bağlam, Sarper Saydam, Sezen Düzakar Çetindaş, Duygu Mine Özcan, Tunç Efe, Nursel Çeliktürk, Cansu Mengüç, İsa Karslı.



