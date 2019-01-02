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KÜLTÜR VE SANAT:
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Şehir Tiyatrolarına Ödül!

Eskişehir’de, Direklerarası Tiyatro Seyircileri Platformu’nca düzenlenen "18. Direklerarası Seyircileri Ödülleri" sahiplerini buldu.

Şehir Tiyatrolarına Ödül!

02 Ocak 2019 Çarşamba 07:51

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları başarılarını yine bir ödül ile taçlandırdı. Türkiye’nin ilk ve tek “seyirci örgütlenmesi” olan Direklerarası Seyircilerince Büyükşehir Şehir Tiyatroları’na 2 ödül geldi. Eskişehir’de, Direklerarası Tiyatro Seyircileri Derneğince düzenlenen "18. Direklerarası Seyircileri Ödülleri sahiplerine verildi.

Eskişehir Zübeyde Hanım Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen ödül töreni Türkiye’nin birçok ilinden amatör ve profesyonel tiyatrocular ile ulusal düzeyde üne kavuşan sanatçıları bir araya getirdi. Seçici kurulun seyirci performanslarını da dikkate alarak belirlediği ödüller 20 ayrı dalda sanatçı, yazar, yönetmen, sahne ve kostüm tasarımcısı, ışık düzencisi gibi farklı dallarda verildi.


KOCAELİ ŞEHİR TİYATROLARINA 2 ÖDÜL

Bu yıl 18. düzenlenen ödül töreninde Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrolarına 2 ödül geldi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları oyuncularından Erdoğan Cengiz’e “Keşanlı Ali Destanı” oyununda gösterdiği performanstan dolayı Umut veren Genç Erkek oyuncu ödülü verildi. Erdoğan Cengiz’in askerde olması nedeniyle ödülünü Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları Sanat Koordinasyon Sorumlusu Ufuk Tuncer aldı. Kurum Tiyatroları ödülü ise yine Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları oyuncularından Aydın Sigalı’ya verildi.

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