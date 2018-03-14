



Seka Devlet Hastanesi Korosu, ilk konserini verdi

Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı tarafından desteklenen Seka Devlet Hastanesi çalışanlarından oluşan Sağlık Korosu, SDKM’de Tıp Bayramına özel konser verdi. İlk konserlerini veren Seka Devlet Hastanesi çalışanlarının oluşturduğu koro, katılımcıların beğenisini kazandı. Konser boyunca tüm şarkılar bolca alkış aldı.

TIP BAYRAMINA ÖZEL KONSER

Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı eğitmenlerinden Nuray Polat’ın eğitim verdiği Seka Devlet Hastanesi Sağlık Korosu, Nuray Polat’ın şefliğinde Türk Sanat Müziği ve Türk Halk Müziği eserlerinden oluşan repertuvarlarıyla Tıp Bayramına özel bir konserde sanatseverlerin karşısına çıktı. İl Sağlık Müdürü Şenol Ergüney, Başhekim Sadullah Kıvanç Tunç, hastane çalışanlarının katıldığı konserde, Türk Sanat Müziği ve Türk Halk Müziği eserleri solo ve koro olarak seslendirildi. Katılımcıların zevkle dinlediği konser sonunda Başhekim Sadullah Kıvanç Tunç, koro şefi Nuray Polat’a çiçek takdim ederek koro üyesi çalışma arkadaşlarını tebrik etti.