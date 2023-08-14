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Sekapark'ta çocuklar eğlenceye doydu

Kocaeli’de bu yıl 2'ncisinin düzenlendiği Ufak Tefek Festival'de çocuklar farklı etkinliklerle eğlenceye doydu.

Sekapark'ta çocuklar eğlenceye doydu

14 Ağustos 2023 Pazartesi 16:49

Sekapark’ta 2'nci kez düzenlenen "Ufak Tefek Festival" eğlenceli anlara sahne oldu. Festivalde çocukla içim ahşap, botanik, çanta boyama, paracord bileklik, uçurtma, gezen çömlek, bilim, 3D kalem, hama boncuk, kum boyama, taş boyama atölyelerinin yanı sıra serbest alan etkinlikleri oluşturuldu. Sekapark Uçurtma Tepesi’nde şenlik havasında geçen etkinlikte ünlü sanatçı Burak Onurlu’nun çocuk şarkılarını seslendirdiği konser ilgiyle izlendi. Festival çerçevesinde kurulan oyun parkurlarında doyasıya eğlenen çocuklar, Türkiye’nin sevilen ve izlenen çizgi film kahramanları Niloya'nın "Niloya Küçük Balık" adlı müzikali ile “Rafadan Tayfa En Sevdiğim Rafadan Müzikali”nde bol kahkahalı anlar yaşadı. 
   
 “Çocuklarımız mutluysa biz de mutluyuz” 
  Festivali ziyaret eden Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, "Çocuklarımız mutluysa biz de mutluyuz. Günün tüm yorgunluğunu çocuklarımızın gözlerindeki mutluluk alıp götürdü. Bizlerin en kıymetlileri çocuklarımız. Onların mutluluğu her şeyin üzerinde. Çocuklarımızı sosyalleştirmek için düzenlediğimiz bu festivalimizde zihin açıcı ve tarihi oyunlarımız yer aldı. Çocuklarımızın ne kadar mutlu olduğunu gördük. Çocuklarımızın mutlu olması ve zamanlarını verimli geçirebilmeleri için değişik etkinliklerle günlerini cıvıl cıvıl geçirirken, biz de keyif alıyoruz. Çocuklar, yavrularımız aileleri ile eğlenirken, onların sevinci bizim sevincimiz, ailelerin mutluluğu bizim mutluluğumuzdur" dedi. 


İHA
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