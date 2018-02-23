Selcan Yüksel Arvas çocuklarla buluştu

Çayırova Belediyesi’nin Çocuk Edebiyat Günleri kapsamında düzenlediği ve her ay farklı bir yazarın konuk olduğu “Okuyoruz Söyleşiyoruz” projesine bu ay Çocuk Edebiyatı Yazarı Selcan Yüksel Arvas misafir oldu. Çayırova’lı çocuklarla bir araya gelen Arvas, öğrencilerle sohbet havasında bir söyleşi gerçekleştirdi. Yazarlık serüveninin basamaklarını anlatarak kendisine yöneltilen soruları yanıtlayan, Yazar Selcan Yüksel Arvas günün sonunda ise öğrencilerin okudukları kitapları imzaladı.

Okuyoruz Söyleşiyoruz Projesine İlgi Her Geçen Gün Artıyor

Okuyoruz Söyleşiyoruz Projesi Eğitim Öğretim Dönemi Boyunca Devam Edecek

Çocuk Edebiyatı Günleri kapsamında gerçekleştirilen “Okuyoruz Söyleşiyoruz” projesi ile öğrenciler yaşlarına uygun birbirinden güzel kitapları okurken, aynı zamanda da ünlü yazarlarla tanışmaya devam ediyor. Eğitim- Öğretim dönemleri boyunca her yıl kendini yenileyecek olan projeden, ilçe genelindeki tüm ilkokul 4. Sınıf öğrencileri faydalanacak.

Okuyan, Araştıran Bilgili Nesiller Yetişiyor

Bu ay Yunus Ergüz ve Akçakoca İlkokulu öğrencileri ile Belediye Kültür Salonu’nda bir araya gelen Çocuk Edebiyatı’nın seçkin yazarlarından Selcan Yüksel Arvas, yazarlık ve kitaplar hakkında öğrencilere çeşitli tavsiyelerde bulundu. Daha çok milli ve manevi değerlerimizin genç nesillere aktarılması yönünde kitap yazmayı sevdiğini söyleyen Arvars “Hayatın içinden, karşıma çıkan herkes benim kahramanım olabiliyor. Bundan dolayı kitaplarımda anlattıklarım gerçek hayattan oluşuyor. Masal okuyan yahut masalları ebeveynlerinden dinleyen çocuk okurlar, masal kahramanının olaylara nasıl yaklaştığını, hangi durumlarda hangi tepkileri gösterdiğini ve olayları nasıl çözümlediğini kavrar ve bunu yaşamlarına aktarırlar. İşte bu noktada çocuk okurlara sunulacak masallar son derece önemlidir” dedi. Günün sonunda yazar ile fotoğraf çekilen öğrenciler kitaplarını yazara imzalatmayı ihmal etmediler.