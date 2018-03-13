Serdar Tuncer Gebze’ye geliyor

Gebze Belediyesi kültür-sanat etkinlikleri birbirinden farklı konu ve konukları ile Gebze kültür Merkezinde hız kesmeden devam ediyor. Mart ayı kültür-sanat etkinlikleri kapsamında Serdar Tuncer Gebzelilerle bir araya gelecek. Gebze Belediyesi ve TÜGVA ii birliğinde gerçekleşecek olan “İstiklalden İstikbale” programı ile Tuncer Gebzelilere şiir dolu bir akşam yaşatacak. Program bu akşam (13 M art Salı günü) saat 19:30’da başlayacak. Katlımın ücretsiz olacağı programa tüm Gebzeliler davetli.