SEVGİLİ DOKTOR TİYATRO OYUNU TAMAMEN DOLU SALONA OYNANDI

Kültür Sanat Kenti Gölcük'te, Gölcük Belediyesi tarafından düzenlenen sanat dolu tiyatro akşamlarına vatandaşlar yoğun ilgi göstermeye devam ediyor. Bu kapsamda son olarak Sanattoryum Derneği Tiyatro Grubu tarafından sergilenen "Sevgili Doktor" adlı komedi tiyatro oyununu, Kazıklı Kültür Yapısı'nı tamamen dolduran Gölcüklülerle buluştu. Salonda yerini alan Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, oyunu hemşehrileri ile birlikte izledi.

BAŞKAN SEZER TİYATRO EKİBİNİ TEBRİK ETTİ

Kahkaha dolu oyunun ardından Başkan Sezer, “Bu başarılı oyun için; Sanattoryum Derneği Tiyatro Grubu üyelerini, Genel Sanat Yönetmeni Murat Kaya'yı ve Yönetmen Fatih Saral'ı can-ı gönülden tebrik ediyor, salonu dolduran tiyatro sever hemşehrilerime teşekkür ediyorum. Sanatta öncü kent olma hedefiyle hemşehrilerimizi ve çocuklarımızı tiyatro oyunlarıyla buluşturmaya devam edeceğiz” dedi.

TİYATRO AKŞAMLARINDA SIRA ‘ÖTEKLİLERİN KAHRAMANI’NDA

Öte yandan bu akşam saat 20.00'da, Kazıklı Kervansaray Kültür Yapısı’nda, Alternatif Tiyatro grubunun sahneleyeceği, Gazeteci, Yazar Sayın Mevlüt Soysal’ın yazdığı, “Ötekilerin Kahramanı” tiyatro oyunu Gölcüklülerle buluşacak. Başkan Sezer, ücretsiz sahnelenecek oyuna hemşehrilerini davet etti.















