'Sevgili Yönetmenim' İsimli Oyun Sahne Alıyor

SPİNA BİFİNA DERNEĞİ’YLE BİRLİKTE

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Şube Müdürlüğü ile Marmara Spida Bifida Derneği’nin işbirliği çerçevesinde tiyatro oyunu gösterilecek. SDKM’de ücretsiz olarak sergilenecek olan oyunda 3’ü engelli toplam 16 oyuncu ve iki reji görevlisinden oluşan 18 kişilik bir ekip komedi tiyatro oyunu sahneleyecek.

OYUNUN KONUSU

Hasan Yasal’ın kaleme alıp yönettiği ‘Sevgili Yönetmenim’ adlı iki perdelik tiyatro oyunu, 30 Kasım 2021 Salı günü, 19:30 - 21:30 saatleri arasında SDKM'de gösterilecek. Komedi türündeki oyunun konusu ise: Fakir bir yönetmen olan Lami, tek çıkış yolu olarak bir tiyatro oyunu yazar. Bu oyun; hem kendisinin hem de yardımcısı Fikri’nin son şansıdır. Bir kast ajansı kanalıyla, oyuncu arayışına giren Lami, bir çoğu absürt olan oyuncu adayları karşısında şaşkınlığını saklayamaz. Tiyatro oyunu hazırlanır, ancak seyirciyi oyun sonunda sürpriz bir final beklemektedir.

BEN DE VARIM

Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Şube Müdürlüğü, özel gereksinimli vatandaşlarımıza yönelik tiyatro oyunu gösterimine destek sağlayarak sanatsal ve kültürel faaliyetlerinin yanında sportif faaliyetler aracılığıyla da örnek ve öncü projeler yapmaya devam ediyor. Özel gereksinimli bireylere desteğini sürdüren Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli’nde yaşayan bireylerin hayata katılımı noktasında yakın zaman önce “Ben De Varım” projesini hayata geçirmişti. Proje kapsamında Kocaeli’nde yaşayan 10-35 yaş arası özel bireylere yönelik spor taraması yapılıyor. Böylece engellilerin hangi spora yatkın oldukları belirlenerek, o branşta daha ileri seviyede eğitim almalarının ve müsabık olmalarının sağlanması hedefleniyor.

Sporda “Ben De Varım” diyen özel gereksinimli bireyler, kültür ve sanatta da “ben de varım” demeye devam ediyor.

'Sevgili Yönetmenim' isimli komedi oyununu seyretmek isteyen vatandaşlarımız detaylı bilgi için Büyükşehir Belediyesi’nin 153 çağrı merkezinden detaylı bilgi alabilirler.