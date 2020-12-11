Seyhun Nehrinden Seyhan Nehrine Devri Alem!

Kazakistan Seyhun nehrinden Adana Seyhan nehrine Gönül coğrafyamızda Devri Alem gerçekleştirdik. Kültür ve medeniyet coğrafyamızı adım adım gezerek Devri Alem Belgesel programı olarak belgeselleştirmeye devam ediyoruz. İki ay önce Kazakistan Türkistan da Ahmet Yesevi diyarında Tanrı dağlarından doğan ve Aral gölüne dökülen Siriderya veya Seyhun nehri boylarında tarihe not düşmüştük Maveraünnehir ve Oğuz Türklerinin kadim yurdunu gezmiştik. Bu günde Adını Seyhun’dan alan Adana'daki Seyhan nehri boylarında kültür tarihimizin izimi sürüp. Adana. Karataş Mersin. Tarsus ilçelerinde Kumul ormanlarında belgesel çektik Akdeniz'in Engin mavi sularını seyir ettik. Tarihimi öğreniyor, Tabiatı seviyorum sosyal sorumluluk görevi olarak çektiğimiz belgeseli

derneğimiz tarafından ulusal ve bölgesel TV kanallarına yayınlanmak üzere dağıtılacak. Tarih ve kültür bilincine sahip olmak her şeye sahip olmaktır.

BELGESELİMİZİ İZLEDİNİZ Mİ? Uydu üzerinden Avrasya ülkelerine yayın yapan Tek Rumeli TV de 9. Aralık 2017 Pazar günü saat 9.00 da Azerbaycan belgeselimiz yayınlandı. Türkçe konuşan ülkeler Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan ve Kırgızistan tarafından kurulan Türk Konseyinin daveti ile katıldığımız modern ipek yolu turu projesi kapsamında hazırladığımız ipek yolu ile Azerbaycan'da Devri Alem belgeselimiz Avrasya gazeteciler derneği tarafından www.agrt.net bir çok TV kanalına da sosyal sorumluluk projesi olarak gönderildi. Belgeselde Türk ve Azerbaycanlı yetkililer bilgiler verdi belgesel büyük ilgi gördü. KAZAKİSTAN’DA DEVRİ ALEM Türk Dünyası Gazeteciler Şurasına katılmak üzere geldiğimiz Kazakistan'ın tarih ve kültür kenti adını, Elmanın atası anlamına gelen. Almata’dan alan Almatı’daki gezimizi tamamlayarak Kazakistan'ın ikinci büyük şehri, Ahmet Yesevi Hazretlerinin dünyaya geldiği Çimkent’e gitmek üzere Almatı hava limanına geldik. Türkiye ile 3 saat zaman farkı olan Almatı'ya, 5 saate yakın uçak yolculuğu ile geldik. Almatı özgürlük meydanını ziyaret ederek, Kazakistan'ın bağımsızlığı uğruna 16 Aralık 1986 yılında Ruslar tarafından şehit edilen, yüzlerce Kazak gencinin anısına dikilen anıtı ziyaret ettik.