Sigalı iki sezon boyunca sahnelenecek oyunları anlattı

Genel Sanat Yönetmeni Aydın Sigalı, Türkiye’de ilk defa şehir tiyatroları sezon açılış töreninde tiyatro severlere bu sezon ve gelecek sezonun tanıtımını yaptı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, 2019-2020 sezonuna Süleyman Demirel Kültür Merkezi(SDKM)’nde düzenlenen muhteşem bir ön gösterim gecesi ile başladı. “Macbeth” isimli oyunla yeni sezonun açılışını yapan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu’nun Genel Sanat Yönetmeni Aydın Sigalı, 2019-2020 ve 2020-2021 sezonları tanıtımının yer aldığı bir sunum gerçekleştirildi. Türkiye’de ilk defa şehir tiyatroları açılış gününde tiyatro severlere bu sezon ve gelecek sezon hakkında bilgiler veren Sigalı, Ormanya Müzikali, sosyal sorumluluk projeleri ile gösterime girecek oyunların konuları hakkında bir konuşma yaptı.

TİYATRO OKULU PROJESİ

Konuşmasına Büyükşehir Şehir Tiyatroları olarak ürettikleri sosyal sorumluluk projelerini anlatarak başlayan Genel Sanat Yönetmeni Aydın Sigalı, “Sosyal sorumluluk projelerimizden ilki tiyatro okuludur. Okulumuzda bu sene il ve ilçe milli eğitim müdürlüğümüzle ortak projeler üreterek tiyatroyla ilgili eğitmenlerimizi tiyatro okuluna davet edeceğiz. İl Milli Müdürlüğümüzün bizlere işaret ettiği okullardan tiyatro eğitmenlerimiz okulumuza gelecek ve sahne tasarımı, metin çözümleme, role hazırlık, reji gibi dersleri öğrenecek. Eğitmenlerimiz daha sonra okullarında öğrencilere öğrendiklerini öğretecek. Belki biz bir eğitmene öğreteceğiz ama onlar 100 belki de 1000’lere öğrendiklerini öğretecek” dedi.

KİM KORKAR SINAVDAN

“Hazır gençlerden başlamışken onlar için ‘Kim Korkar Sınavdan’ diye bir proje ürettik” diyerek konuşmasına devam eden Genel Sanat Yönetmeni Sigalı, “Bu projede Kocaeli’ye bağlı tüm lise öğrencilerimizin üniversite sınavı öncesi, sınav stresi yönetimi ve gelecek kaygıları konusunda eğitmek, eğlendirmek ve böyle bir oyunla onları karşılamak istedik. Nisan ayında üniversite sınavından önce yeni açılacak olan Kongre Merkezimizde de tüm lise son sınıf öğrencilerimizin izlemesi için davet edeceğimiz bir projemiz olacak” diye konuştu.

YAZARLIK ATÖLYESİ

En önemli projelerden birinin ‘Yazarlık Atölyesi’ olduğunu belirten Aydın Sigalı, “Türk tiyatrosunun en önemli sorunlarından birisi de yazarlık. Bu anlamda açacağımız Yazarlık Atölyesi’nde ülkece bilinen senarist, yazar ve yönetmen Coşkun Irmak, bizlere eşlik edecek. 3 kategoride eleme usulüyle atölyemizde bizlerle olacak kişiler seçilecek. Atölyemizin çalışması ile birlikte bu çatı altında farklı projelere yelken açacağız. Bu projelerden ilki ‘Ormanya Müzikali’ olacak. Genç arkadaşlarımız masal odasında 3-6 yaş grubu miniklere oyunlar oynayarak masallar anlatacak. Daha sonra bu masal odaları kendisini kukla odalarına dönüştürecek ve sonunda da ziyaretçileri Ormanya Müzikali ile buluşturacak” şeklinde konuşmasına devam etti.

ORMANYA MÜZİKALİ PRÖMİYERİ 1 TEMMUZ’DA

“Dünya’nın üçüncü Avrupa’nın en büyük doğal parkı Ormanya, hemen yanı başımızda ve biz burada bir müzikale imza atalım dedik” diye belirten Sigalı, “Bu müzikali biz sahnede oynamayacağız Ormanya’da gerçekleştireceğiz. Dünyaca ünlü tasarımcıları ve yönetmenleri buraya çağıracağız. Sadece ülkemiz içinden değil diğer ülkelerden de insanlar bu projeyi görmeye gelecek. Normalde bizler sezonumuzu Mayıs ayında kapatıyoruz ama bu sene çalışmalarımıza devam edeceğiz. Ormanya Müzikali’nin prömiyerini 1 Temmuz 2020 tarihinde yapmayı planlıyoruz” ifadelerini kullandı.

EKİM’DE MACBETH KASIM’DA BROADWAY MÜZİKALİ

2019-2020 sezonunu W. Shakespeare’in yazdığı ‘Macbeth’ oyunu ile açtıklarını dile getiren Aydın Sigalı, “Ekim ayı projemiz ‘Macbeth’’in genel provasını izlerken tevazuunun ve sadeliğin nasıl bir görkeme dönüştüğünü izledim, çok beğendim. Sizlerin de beğeneceğini umuyorum” dedi. Yıl boyunca oynanacak oyunları da sıralamaya devam eden Sigalı şöyle konuştu; “Kasım ayında ‘Günün Çorbası’ adlı Broadway Müzikali’ne imza atacağız. Komedi müzikalimizi Kongre Merkezi’mizin açılışında gerçekleştireceğiz.

ARALIK AYINDA ÇOCUK OYUNU SAHNELENECEK

Hemen akabinde Aralık ayında hiç büyümeyecek arkadaşlarımız için ‘Otobüs Durağında Üç Bencil’ adlı çocuk oyunumuzu sahneleyeceğiz. 2020 yılının Ocak ayında ise her kadın oyuncunun oynamak istediği ‘Ay Carmela’ isimli tiyatro oyunumuz sahne alacak. Oda tiyatrosunda güçlü metin, yönetmen ve oyunculuklar başlığı altında projeler üreteceğiz. Ay Carmela da Oda Tiyatro oyunumuz olacak. Bir dünya klasiği Anton Çehov’un ünlü eseri ‘Vişne Bahçesi’ adlı oyunumuzu da Şubat ayında sahnelerimize taşıyacağız.

DON KİŞOT VE 80 GÜNDE DEVR-İ ALEM BU KEZ BÜYÜKLER İÇİN

Bir diğer oyunumuz ise ’80 Günde Devr-i Alem’ olacak ve 2020’nin Mart ayında tiyatro severlerle buluşacak. Jules Verne’in ünlü komedi oyunu bu kez büyükler için sahnelenecek. Bir diğer oyunumuz da Servantes’in ünlü eseri ‘Don Kişot’ olacak. Bu oyunumuzu da büyükler için hazırlıyoruz. Yine Oda Tiyatrosu’nun önemli oyunlarından bir tanesi de Brian Friel'in yazdığı ‘Molly S.’ olacak. Görme engelli bir kadının hikâyesi anlatılacak.

2021 SEZONUNUN OCAK AYINA KADAR 10 TİYATRO OYUNU

2020’nin son projesi de Osmanlı komedisi olarak Uğur Saatçi’nin yazdığı ‘Buda Geçer Yahu’ adlı oyun olacak. 2021 sezonunun Ocak ayına kadar yaklaşık 10 tiyatro oyunuyla sizlerin karşısında olacağız. Bizler kentten sorumluyuz çünkü şehrin tiyatrosuyuz. Bu kapsamda da bir takım özel farkındalık projeleri yapacağız. Biliyorsunuz ki sanayi kentiyiz ama aslında doğa ile de iç içe yaşıyoruz. Hem iş kazalarının sebeplerini vurgulayabilmek hem de doğayı korumak adına gerekli farkındalıkları yaratabilmek için çeşitli projeler üreteceğiz.”

“FARKINDALIK YARATACAK PROJELER ÜRETECEĞİZ”

Konuşmasının sonunda Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın’ın kendilerine büyük destek verdiğini belirten Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Aydın Sigalı, “Okuma tiyatromuzu huzur evlerinin emrine sunuyoruz. Ayda bir gün huzurevlerine ve buraya gelemeyecek olan özel derneklere oyuncu arkadaşlarımız giderek okuma tiyatrosu gerçekleştirecek. Aynı zamanda repertuvardan kalkan oyunların kullanılmayacak olan dekor kısımları da yapacağımız farkındalık projelerinde kullanılacak. Bunları yapabilirsek işte o zaman Şehir Tiyatrosu, gerçekten şehrin tiyatrosu olacak” şeklinde konuştu.







