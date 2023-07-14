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KÜLTÜR VE SANAT:
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ÂŞIK VEYSEL UNUTULMAZ TÜRKÜLERİYLE GÖLCÜK'TE ANILACAK

Gölcük Belediyesi, Keyvansaray’da düzenleyeceği konserde; vefatının 50. yılında Türk Halk Ozanı Âşık Veysel Şatıroğlu’nu en güzel türküleriyle yâd edecek.

ÂŞIK VEYSEL UNUTULMAZ TÜRKÜLERİYLE GÖLCÜK'TE ANILACAK

14 Temmuz 2023 Cuma 11:47

Gölcük Belediyesi, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Kocaeli Anadolu Türkülerini Yaşatma ve Tanıtma Derneği (Türkü-DER) iş birliğinde düzenlenecek konserde; Türk Halk Ozanı Âşık Veysel, vefatının 50. yılında kendi türküleri ile anılacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yayınladığı genelge ile 2023 yılının "Aşık Veysel Yılı" olarak kutlanmasını vesilesiyle de düzenlenecek konserde, Veysel'in unutulmaz türküleri seslendirilecek.

 

VEYSEL’İN EN GÜZEL TÜRKÜLERİNİN SESLENDİRİLECEK

Kazıklı Kervansarayı Kültür Yapsı’nda düzenlenecek Türkü-DER Halk Müziği Korosu Âşık Veysel’i Anma Konseri, 18 Temmuz Salı günü saat 20.00’de başlayacak. Âşık Veysel’in en güzel türkülerinin seslendirileceği konsere tüm Gölcük halkının davetli olduğu bildirildi.

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