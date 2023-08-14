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Sinema, Gebze sokaklarını dolaşıyor

Gebze Belediyesi'nin öncülüğünde başlatılan "Mahallemde Sinema Var" etkinlikleri, Gebze'de yaşayan vatandaşların ve özellikle çocukların ilgi odağı haline gelmeye devam ediyor.

Sinema, Gebze sokaklarını dolaşıyor

14 Ağustos 2023 Pazartesi 13:48

Gebze Belediyesi’nin öncülüğünde 22 mahallede başlatılan "Mahallemde Sinema Var" etkinlikleri, aileleriyle birlikte keyifli vakit geçirmek isteyen çocuklar için güzel bir fırsat sunuyor. Her akşam farklı bir mahallede düzenlenen etkinliklerde, çizgi-sinema filmleriyle dolu keyifli anlar yaşanıyor. Mevlana Mahallesi'nde düzenlenen film gösterimine katılan çocuklar, heyecanla bekledikleri filmleri aileleriyle birlikte izlemenin mutluluğunu yaşadı. Film gösterimi öncesi ise klasikleşmiş Hacivat-Karagöz oyunu sahnelendi ve bu geleneksel gösteriye katılan çocuklar ve aileleri unutulmaz bir deneyim yaşadılar.

Etkinlik boyunca çocuklara ve ailelere çeşitli ikramlarda bulunulurken, Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz de katılımcılarla sohbet etti.





İHA
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