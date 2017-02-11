Sinemada bu hafta

YeniNesilAjan: XanderCage'inDönüşü

John Wick 2

Karanlığın Elli Tonu



Halka 3

Ajan-gerilim türünü yeniden tanımlayan gişe rekortmeni serinin üçüncü bölümünde hükümet ajanıyken ekstrem sporcuya dönüşen Xander Cage (Vin Diesel), kendini maruz bıraktığı sürgünden çıkıyor. Pandora’nın Kutusu olarak bilinen, kötü ve durdurulamaz bir silahı ele geçirme savaşında ölümcül alfa savaşçısı Xiang ve ekibiyle çarpışıyor. Heyecan arayışındaki destekçilerden oluşan yepyeni bir grup kuran Xander kendini, dünya devletlerinin en üst düzeylerindeki gizli anlaşmalara işaret eden ölümcül bir komplonun tuzağına düşmüş buluyor. Serinin “soğuk espriler” ve “agresif tavırlarla” yüklü olan “YENİ NESİL AJAN: XANDER CAGE’İN DÖNÜŞÜ” filmi, sinemada insanın aklını başından alan tehlikeli sahneleriyle ekstrem aksiyonda çıtayı yükseltecek.Kurşun geçirmez John Wick ile karşılaşmaya hazır mısın? Emekli tetikçi John Wick’in soluksuz aksiyonu devam ediyor. Kadroya yeni eklenen isimler ile intikam büyüyor ve artık o çok daha sert.Jamie Dornan ve Dakota Johnson, tüm dünyada çok satan “Elli Ton” fenomeninin ikinci bölümü olan KARANLIĞIN ELLİ TONU’na Christian Grey ve Anastasia Steele rolleriyle dönüyor. 2015’in tüm dünyada 560 milyon dolar hasılat yapan gişe rekortmeni filmdeki olayların üzerinden gelişen yeni bölüm 10 Şubat 2017’de vizyona girdi ve sizi daha karanlık bir tona geçmeye davet ediyor.Sevilen Halka serisi yeni filmiyle geri dönüyor. Genç bir kadın, izleyen kişiyi yedi gün sonra öldüreceğini söyleyen gizemli bir video kasetinin etrafındaki karanlık gizemi araştıran erkek arkadaşı için endişelenir. Erkek arkadaşını kurtarmak için kendini feda edecektir, ancak bunu yaparken korkunç bir şeyi keşfeder: “Kasetin içinde daha önce hiç kimsenin görmediği bir film daha vardır.”Kaynak: Gamze ÖZÇELİK