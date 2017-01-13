- Abdi İbrahim Otsuka Genel Müdürü Elkin:

- "Abdi İbrahim Otsuka olarak biz de bugüne kadar İstanbul, Ankara, İzmir ve Kocaeli’nde 30 binden fazla kişi tarafından ziyaret edilen sergiyle hayata devam etmek isteyen şizofreni hastalarına dikkati çekebilmeyi amaçlıyoruz".

- Şizofreni konusunda toplumsal bilinç oluşturmayı hedefleyen "Görmezden Gelmeyelim-Tarih Öncesinden Günümüze Şizofreni Serüveni Sergisi" İstanbul, Ankara, İzmir ve Kocaeli’nde ziyaretçilerle buluştu. Sergilendiği her ilde ilgi gören "Görmezden Gelmeyelim"i, 4 ilde 30 binden fazla kişi ziyaret etti.

Abdi İbrahim açıklamasına göre, ilk çağlardan günümüze ruhsal hastalıkların tanı ve tedavisinde kullanılan yöntemlerin, toplumların konuya yaklaşımlarının, bilim insanları ve hekimlerin yüzlerce yıla yayılan uğraşılarının, ilginç görsel ve canlandırmalarla aktarıldığı "Görmezden Gelmeyelim-Tarih Öncesinden Günümüze Şizofreni Serüveni" sergisi bugüne kadar İstanbul, Ankara, İzmir ve Kocaeli’nde ziyaretçilerle buluştu.

Toplam 30 bini aşkın kişi tarafından ziyaret edilen sergi, konunun uzmanları tarafından hazırlanan zengin içeriği, üç boyutlu kutularda görsel ve işitsel efektlerle ve canlandırmalarla hazırlanan yaratıcı sergileme biçimleriyle ziyaretçilere sadece izleyici olacakları değil, zaman zaman farklı duyularıyla deneyimleyebilecekleri bir serüven vadediyor.

- "Toplumda var olabilmelerini desteklemeyi amaçlıyoruz"

Açıklamada sergiyle ilgili görüşlerine yer verilen Abdi İbrahim Otsuka Genel Müdürü Elif Elkin, Görmezden Gelmeyelim Sergisinin ziyaretçiyle buluştuğu ilk günden bu yana şizofreniye dikkati çekmeyi hedeflediğini belirterek, yoğun ilgiden memnuniyet duyduklarını kaydetti.

Şizofreni hastalarının pek çok ön yargı ile mücadele ettiğini aktaran Elkin şunları ifade etti:

"Türkiye’de 400-600 bin, dünyada ise yaklaşık 51 milyon tanısı konmuş şizofreni hastası olduğu belirtiliyor. Şizofreni hastaları ve aileleri, hastalığın yanı sıra toplumun ön yargıları ile de savaşmak zorunda. Abdi İbrahim Otsuka olarak biz de bugüne kadar İstanbul, Ankara, İzmir ve Kocaeli’nde 30 binden fazla kişi tarafından ziyaret edilen sergiyle hayata devam etmek isteyen şizofreni hastalarına dikkati çekebilmeye, onların toplumda var olabilmelerini desteklemeyi amaçlıyoruz."

İSTANBUL (AA)