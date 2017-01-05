KÜLTÜR VE SANAT:
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Şölen devam edecek!

Geçtiğimiz yıl birbirinden kaliteli kültür sanat etkinliklerine ev sahipliği yapan Adnan Menderes Kültür Merkezi yeni yıla da iddialı etkinliklerle giriyor.

Şölen devam edecek!

05 Ocak 2017 Perşembe 10:51

 Darıca Adnan Menderes Kültür Merkezi Ocak ayında da şölene devam edecek.

 RENKLİ ETKİNLİKLER

Tiyatro, sinema, stand-up, söyleşi, konser vb. etkinliklerle sanatseverlerin mekanı haline gelen Adnan Menderes Kültür Merkezi, her ay ortalama yirmi programla vatandaşlara hizmet veriyor. Geçtiğimiz yıl kendi alanında ülkeye mal olmuş sanatçıları, tiyatro gruplarını ve kendi alanında ülkemizin ünlü hatip, gazeteci, tarihçi ve yazarlarını ağırlamanın yanı sıra, değişik alanlardaki sergilere de ev sahipliği yapan Adnan Menderes Kültür Merkezi nüfusu iki yüz bini geçen ilçede önemli bir eksikliği giderdi.

 ÖĞRENCİLERE ÖZEL TİYATRO

Hafta sonları çocuklara yönelik tiyatro ve sinema gösterimlerinde salon tamamen dolarken, hafta içinde de belirli günlerden okullardan taşıma sistemiyle öğrenciler getirilerek sinema ve tiyatrolardan istifade ettiriliyor. Ayrıca geçtiğimiz yıl başlattığı uygulamayla ilçe genelinde konferans salonu olan ilk ve ortaokulların tamamında öğrencilere ücretsiz tiyatro gösterimi yapan Darıca Belediyesi bu uygulamayı bu yıl da devam ettirecek.

Selvi GEÇAL 

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