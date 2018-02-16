Son Gün 4 Mart!

Gebze'de İLKÇEV'in proje ortağı olduğu 'Sünnet Olmadan Ümmet Olmaz' temasıyla 3 dil ve 11 ayrı kategoride düzenlenecek 6'ncı Ufka Yolculuk Bilgi ve Kültür Yarışması'nın kayıtları 4 Mart’ta sona erecek.

'Sünnet Olmadan Ümmet Olmaz' temasıyla 3 dil ve 11 ayrı kategoride düzenlenecek 6'ncı Ufka Yolculuk Bilgi ve Kültür Yarışması'nın kayıtları devam ediyor. Kocaeli ilindeki organizasyonun proje ortağı olarak Lider Gençlik İzcilik ve Spor Kulübü ile Gebze İlim Kültür Çevre Gençlik ve Spor Kulübü Derneği (İLKÇEV), Uluslararası çapta düzenlenen, ‘’Ufka Yolculuk Bilgi ve Kültür Yarışmalarının’’ Gebze ayağını üstleniyor. Server Gençlik Spor ve İzcilik Kulübü tarafından, bu yıl 6.cısı düzenlenecek Ufka Yolculuk Bilgi ve Kültür Yarışmaları, Türkiye ve Dünya geneliyle aynı anda Gebze, Çayırova, Dilovası ve Darıca’da da düzenlenecek.

Tüm Yurtta Birlikte Okuma Etkinliği

İnsanları kitap ile buluşturmak, okuma alışkanlığını kazandırmak ve Ufka Yolculuk Yarışması’nın konusu olan ’Kur’an ve Sünnet Bütünlüğü ’ne dikkat çekmek için Türkiye genelinde proje ortaklarınca tespit edilmiş merkezi mekânlarda 10 Şubat 2018 tarihinde saat 14.00 ile 15.00 arasında yarışma kitabını bir saat okuma etkinliği düzenlenecek. ’Oku-Öğren-Anla-Yaşa’ ilkesiyle katılımcılara organizasyon tarafından yarışma kitabı takdim edilerek proje hakkında bilgilendirmeler yapılıp sürpriz hediyeler ve ikramlarla okuma seferberliği başlatılacak. Kocaeli’nde 10 Şubat 2018 Cumartesi günü saat 14.00'da İzmit Fevziye Camii bahçesinde birlikte kitap okuma etkinliğine bekliyoruz.

Sınav 8 Nisan’da

'Sünnet Olmadan Ümmet Olmaz' temasıyla 3 dil ve 11 ayrı kategoride düzenlenecek 6'ncı Ufka Yolculuk Bilgi ve Kültür Yarışması'nın kayıtları, 04 Mart 2018 tarihine kadar devam edecek.www.ufkayolculuk.com internet sitesinden ücretsiz başvuruların yapıldığı yarışmanın yazılı sınavı 8 Nisan 2018 tarihinde yapılacak.

Kitap temini ve kayıt için : www.ilkcev.org.tr

ve www.ufkayolculuk.com adresini takip etmeleri yeterlidir.