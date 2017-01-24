Son Hereke Halı tezgahı gazetemizde!

Dünyanın en kaliteli halısı olma özelliğini gösteren, ama Çinlilerin ucuz ve taklit mal ile piyasaya girmesiyle bitme noktasına gelen Hereke İpek halıcılığının temsilcilerinden Mustafa Karataş, halıyı takdim ettikten sonra gazetemize önemli açıklamalarda bulundu. 32 yıl boyunca Hereke İpek halıcılığını yaptığını ancak 3 yıl önce halıcılığı bıraktığını ifade eden Karataş, Çinlilerin piyasayı alt üst etmesinden yakınarak, “Önceden Kocaeli’de ki her 3 evden ikisinde halı dokunurdu. Cumartesi günleri Hereke’de Halı pazarları kurulurdu. Ancak Çinliler piyasaya girdi. Hereke Halısını taklit ederek daha düşük maliyetle piyasaya sürmeye başladılar, insanlarımız da aldandı.”dedi.
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