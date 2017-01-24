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Son Hereke Halı tezgahı gazetemizde!

Gebze’de yaşayan ve 32 yıl boyunca Hereke Halısı imalatçılığı yapan Mustafa Karataş, yarım bıraktığı son Hereke Halı çalışmasını artık gazetemiz bünyesinde kurulan İlim, Kültür ve Tarih araştırmaları merkezinde.

Son Hereke Halı tezgahı gazetemizde!

24 Ocak 2017 Salı 16:54

 Dünyanın en kaliteli halısı olma özelliğini gösteren, ama Çinlilerin ucuz ve taklit mal ile piyasaya girmesiyle bitme noktasına gelen Hereke İpek halıcılığının temsilcilerinden Mustafa Karataş, halıyı takdim ettikten sonra gazetemize önemli açıklamalarda bulundu. 32 yıl boyunca Hereke İpek halıcılığını yaptığını ancak 3 yıl önce halıcılığı bıraktığını ifade eden Karataş, Çinlilerin piyasayı alt üst etmesinden yakınarak, “Önceden Kocaeli’de ki her 3 evden ikisinde halı dokunurdu. Cumartesi günleri Hereke’de Halı pazarları kurulurdu. Ancak Çinliler piyasaya girdi. Hereke Halısını taklit ederek daha düşük maliyetle piyasaya sürmeye başladılar, insanlarımız da aldandı.”dedi.

BAKAN IŞIK’A ÇAĞRI YAPTI

Düşük ücretli Çin Malı halıların piyasaya girmesinin Hereke Halıcılığını bitirdiğini ifade eden Karataş, “Çinliler işi o kadar ileriye götürdüler ki Çin’de Hereke adıyla mahalle kurdular. Ne yazık ki devlet olarak biz de gerekli önemi vermedik.”dedi. Hereke halısının diğerlerinden farkının ömürlük olduğunu ifade eden Karataş, “Osmanlı’dan günümüze kalan halılar var. Hereke halısı yıpranmaz, sökülmez. Yangın dışında eskimez. Ama Çin Halısı birkaç senede yıpranır.”diye konuştu. Son olarak Herekeli Milli Savunma Bakanı Fikri Işık’a çağrıda bulunan Karataş, Bakan Işık’tan Hereke halılarına sahip çıkmasını beklediklerini söyledi. 
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