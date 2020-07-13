'Sultan Fatih, adaletle hükmetti!'

Belgeselci İsmail Kahraman, İlim Kültür ve Tarih Araştırmaları Merkezi'nde Ayasofya Camii ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Canlı makale yayını ile gündemi değerlendiren Kahraman, Ayasofya Camii’nin İslam alemi için öneminden bahsetti ve Fatih Sultan Mehmet Han’ın İstanbul’u fethettiği dönemle alakalı açıklamalar yaptı.

İsmail Kahraman, İKTAV'dan yaptığı canlı makale yayınında şu ifadelere yer verdi:''Fatih Sultan Mehmet’in İstanbul’u fethettiğinde Ayasofya’nın ismi değiştirilmedi, içerisindeki Hıristiyanlık alemi geleneğine ait resimler de kaldırılmadı. Sultan Mehmet, herkese adaletle hükmederek Ayasofya’yı camii olarak açtı.'' Tarihi süreçte Ayasofya’nın müze haline getirilmesinin tartışma konusu olduğundan söz eden Kahraman: ‘’Ayasofya nihayet yeniden camii oldu. Biz de bu önemli günün ulusal gazetelere yansımasını arşivimize ekledik ve neler olduğunu gelecek kuşaklara aktaralım istedik.’’ dedi.

'AYASOFYA TÜRKİYE BAĞIMSIZLIĞININ SİMGESİDİR'

Kahraman, konuşmasının devamında şu ifadelere yert verdi: ''Ayasofya’nın camii olmasına Yunanistan’ın tepki göstermesine hakkı yok. Yunanistan’da yüz binlerce müslüman yaşıyor. Ama Atina’nın merkezindeki muhteşem Fatih Camii kapalı, Müslümanlar cuma namazını bodrum katında kılıyor. Endülüs medeniyetinin başkenti Kurtuba’da da küçücük bir ibadethane yok. Papa üzüldüm diyor, Fener Patrikhanesi meydan okuyor. İspanya Endülüs’te acaba kaç camii var onlara sormak gerekiyor. Ayasofya Camii Fatih’in kılıç hakkı ile vakfettiği bir eserdir, Fatih’in yadigarıdır ve Türkiye’nin bağımsızlığının simgesidir. Ayasofya’nın camii olmasına karşı çıkanlara Atina’daki o camii neden açılmıyor, Kurtuba’daki sekiz yüz yıllık camiide neden müslümanların ibadet yapacakları bir alan yok bunu sormak lazım.''