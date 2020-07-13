banner532
KÜLTÜR VE SANAT:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

'Sultan Fatih, adaletle hükmetti!'

Belgeselci İsmail Kahraman, İlim Kültür ve Tarih Araştırmaları Merkezi'nde Ayasofya Camii ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Canlı makale yayını ile gündemi değerlendiren Kahraman, Ayasofya Camii’nin İslam alemi için öneminden bahsetti ve Fatih Sultan Mehmet Han’ın İstanbul’u fethettiği dönemle alakalı açıklamalar yaptı.

'Sultan Fatih, adaletle hükmetti!'

13 Temmuz 2020 Pazartesi 11:32

  

İsmail Kahraman, İKTAV'dan yaptığı canlı makale yayınında şu ifadelere yer verdi:''Fatih Sultan Mehmet’in İstanbul’u fethettiğinde Ayasofya’nın ismi değiştirilmedi, içerisindeki Hıristiyanlık alemi geleneğine ait resimler de kaldırılmadı. Sultan Mehmet, herkese adaletle hükmederek Ayasofya’yı camii olarak açtı.'' Tarihi süreçte Ayasofya’nın müze haline getirilmesinin tartışma konusu olduğundan söz eden Kahraman: ‘’Ayasofya nihayet yeniden camii oldu. Biz de bu önemli günün ulusal gazetelere yansımasını arşivimize ekledik ve neler olduğunu gelecek kuşaklara aktaralım istedik.’’ dedi. 

 

'AYASOFYA TÜRKİYE BAĞIMSIZLIĞININ SİMGESİDİR' 

Kahraman, konuşmasının devamında şu ifadelere yert verdi: ''Ayasofya’nın camii olmasına Yunanistan’ın tepki göstermesine hakkı yok. Yunanistan’da yüz binlerce müslüman yaşıyor. Ama Atina’nın merkezindeki muhteşem Fatih Camii kapalı, Müslümanlar cuma namazını bodrum katında kılıyor. Endülüs medeniyetinin başkenti Kurtuba’da da küçücük bir ibadethane yok. Papa üzüldüm diyor, Fener Patrikhanesi meydan okuyor. İspanya Endülüs’te acaba kaç camii var onlara sormak gerekiyor. Ayasofya Camii Fatih’in kılıç hakkı ile vakfettiği bir eserdir, Fatih’in yadigarıdır ve Türkiye’nin bağımsızlığının simgesidir. Ayasofya’nın camii olmasına karşı çıkanlara Atina’daki o camii neden açılmıyor, Kurtuba’daki sekiz yüz yıllık  camiide neden müslümanların ibadet yapacakları bir alan yok bunu sormak lazım.''

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Canların can verdiği Ulucanlar Cezaevi Müzesi'ni gezdiniz mi? Canların can verdiği Ulucanlar Cezaevi Müzesi'ni...
Kocaeli’nin Gezici Kütüphanesi var Kocaeli’nin Gezici Kütüphanesi var
KOCAELİ MÜZELERİNDE İNCELEMELER KOCAELİ MÜZELERİNDE İNCELEMELER
KOCAELİ YOZGATLILAR FEDARASYONU BİR ARAYA GELDİ KOCAELİ YOZGATLILAR FEDARASYONU BİR ARAYA GELDİ
Müzelerde inceleme yaptı Müzelerde inceleme yaptı
5 HAZİRAN DÜNYA ÇEVRE GÜNÜ MESAJI 5 HAZİRAN DÜNYA ÇEVRE GÜNÜ MESAJI
Yukarı Çık

banner370

banner375

banner379

banner373

banner376

banner377

banner149

banner378

Canların can verdiği Ulucanlar Cezaevi Müzesi'ni...
Gebze Gazetesi Devri Alem Belgesel Programı, Ulucanlar Cezaevi Müzesi'ni gezdi, yaşanan önemli olayları tüm...

Haberi Oku