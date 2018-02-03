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Sultan II. Abdülhamid Han anılıyor

Üç kıtanın son hükümdarı Sultan II. Abdülhamid Hân’ı vefatının 100. yıl dönümünde anılacak.

Sultan II. Abdülhamid Han anılıyor

03 Şubat 2018 Cumartesi 15:36

 Üç kıtanın son hükümdarı Sultan II. Abdülhamid Hân’ı vefatının 100. yıl dönümünde (8 Şubat 2018) Osmanlı Arşivleri Konferans Salonu’nda saat 10.30’da başlayacak törenle anılacak.

Günümüzde varlığını koruyan birçok müessesenin temelini atan, açtığı modern eğitim kurumlarında genç Türkiye’nin kurucu kadrolarını yetiştiren Ulu Hakan’ı hatırda tutmak ve bize bıraktığı siyasal, sosyal, kültürel envanteri gözler önüne sermek gayesiyle düzenlenen tören Kur’an tilavetiyle başlayacak. 


Anma törenine Sultan II. Abdülhamid Hân’ın yaşayan torunları da iştirak edecek. Törende onun “büyüğü olmakla övündüğü necip Türk kavmi”nin ilelebet canı pahasına sahipleneceği İstanbul’a kazandırdıklarını özetleyen Sultan II. Abdülhamid Hân’ın Dersaadet’i adlı belgesel ve kitabının yanı sıra, 25. cülus yıldönümü vesilesiyle tüm yurtta imar faaliyetlerinin özetlendiği Tebrikname-i Milli’nin tıpkı basımının lansmanı da yapılacak.

Törende 28 Ocak’ta icra edilecek olan “Sultan II. Abdülhamid Hân’ın Dersaadeti Foto Maratonu”nun kazananlarına ödülleri takdim edilecek. Ayrıca tören öncesi Sultan’ın İstanbul’daki yapı envanterine dair “Belge ve Fotoğraf Sergisi”nin açılışı yapılacak.

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