Tazeoğlu Yeni Kitabını Fuar'da Anlattı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 11. Kocaeli Kitap Fuarı’nda usta yazar Kahraman Tazeoğlu, sevenleriyle buluştu. Uluslararası Fuar Merkezi Yahya Kaptan Konferans Salonu’nda “Tek Kişilik Şiir Gösterisi” konulu söyleşisini gerçekleştiren Tazeoğlu’nun esprili tavırları salondakileri güldürdü. Sohbet havasında ilerleyen dinletide sevilen şiirlerini ve hikâyelerini sunan Tazeoğlu, kendini dinlemeye gelen vatandaşları şiire doyurdu.



ŞİİRLERİYLE GÖNÜLLERİ FETHETTİ

Kitapları en çok satanlar listesinden inmeyen, aşk romanlarının usta kalemi şair-yazar Kahraman Tazeoğlu, yeni kitabını ağustos ayında çıkaracağının müjdesini verdi. Tazeoğlu, “Kalemi değişmiş, konusu değişmiş, alışılmışın dışında bir kitapla karşılaşacaksınız. Adı da İlahi İntikam olaca’’ diyerek tüm hayranlarını merak içinde bıraktı.