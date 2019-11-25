TDED Gebze’den önemli etkinlik “Bir Şiirsin Öğretmenim“

Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği Gebze Şubesi, Kocaeli Kadın Şair ve Yazarlar Platformu ile birlikte, Ata kültürümüz şiir geleneği içinde önemli yer tutan şiir meclislerini üç yıldır devam ettiriyor.

Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği Gebze Şubesi’nden yapılan açıklamada “Gebze Gençlik Merkezi Müdürü sayın Köksal TURAN’ın destekleri ile 27 Kasım Çarşamba günü saat 19:00’da Gebze Gençlik Merkezi/Has Oda’da

gerçekleştirilecek olan "Bir Şiirsin Öğretmenim" isimli ilk müzikli şiir meclisine dünyanın en kutsal vazifesini yapan öğretmenlerimizi davet ediyoruz.

Şehr-i Şiir Meclisinde daha geniş kitlelere yer vermek ve Gebze ilçesinde gelenek hâline dönüştürmek için şiir meclisi komitesi kurmak ve şiir gönüllüleri topluluğu oluşturmak istiyoruz bu manada gönüllü şiir dostlarımızı bizimle iletişime geçmesini bekliyoruz.” İfadelerine yer verildi.

Şiir dinletisine Halk şairi Hacer Alioğlu Yakuti ile Eğitimci yazar Musa Yaşaroğlu da katılacak.