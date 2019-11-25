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KÜLTÜR VE SANAT:
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TDED Gebze’den önemli etkinlik “Bir Şiirsin Öğretmenim“

Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği Gebze Şubesi, Kocaeli Kadın Şair ve Yazarlar Platformu ile birlikte, Ata kültürümüz şiir geleneği içinde önemli yer tutan şiir meclislerini üç yıldır devam ettiriyor.

TDED Gebze'den önemli etkinlik 'Bir Şiirsin Öğretmenim'

25 Kasım 2019 Pazartesi 17:06

Türkiye Dil  ve Edebiyat Derneği Gebze Şubesi’nden yapılan açıklamada “Gebze Gençlik Merkezi Müdürü sayın Köksal TURAN’ın destekleri ile 27 Kasım Çarşamba günü saat 19:00’da Gebze Gençlik Merkezi/Has Oda’da 
gerçekleştirilecek olan "Bir Şiirsin Öğretmenim" isimli ilk  müzikli şiir meclisine  dünyanın en kutsal vazifesini yapan öğretmenlerimizi davet ediyoruz.
  Şehr-i Şiir Meclisinde daha geniş kitlelere yer vermek ve Gebze ilçesinde gelenek hâline dönüştürmek için şiir meclisi komitesi kurmak ve şiir gönüllüleri topluluğu oluşturmak istiyoruz bu manada gönüllü şiir dostlarımızı bizimle iletişime geçmesini bekliyoruz.” İfadelerine yer verildi.

Şiir dinletisine Halk şairi Hacer Alioğlu Yakuti ile Eğitimci yazar Musa Yaşaroğlu da katılacak.
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