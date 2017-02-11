Tiyatroseverler için !

İYİ GECELER ANNE



Marsha Norman'ın yazdığı, Serhat Güzel'in yönettiği ve çevirmenliğini Yıldırım Türker'in yaptığı "İyi Geceler Anne" adlı oyun, 14 Şubat Salı günü saat 20.00'de Süleyman Demirel Kültür Merkezi (SDKM) Tatbikat Sahnesi'nde oynanacak.

Seda Güven Şahin ve Ahsen Gül Ever'in rol aldığı oyun, Jessie ve birlikte yaşadığı annesi Thelma'nın, beraber geçirdikleri son geceyi anlatıyor.

KUŞLAR YİNE GELİR



Ebru Özdemir'in yazdığı, Veysel Sami Berikan'ın yönettiği "Kuşlar Yine Gelir" adlı oyun, 14 Şubat Salı günü saat 14.00'te Gebze Osman Hamdi Bey Sahnesi'nde izlenebilecek.

Sarper Saydam, Cansu Cengiz, Nursel Çeliktürk ve Başar Alemdar'ın rol aldığı oyun, hayal kurmayı ve oyun oynamayı unutmuş çocukları yeniden hayallerine kavuşturmayı ve onlara umut aşılamayı amaçlıyor.

MAHALLENİN NEŞESİ



Taylan Ertuğrul'un yazıp yönettiği, Işık Öztorun, Pınar Ünsal, Tekin Ezgütekin, Ahsen Gül Ever ve Ufuk Tuncer rol alıyor.

Eserde, iş arayan Hamdi'nin, mahalleye gelen Karagöz-Hacivat gösterisinden etkilenmesi ve İsmail'in fikriyle kapı kapı dolaşarak mani söylemeye, bir taraftan da tef çalarak bahşiş toplamaya karar vermesi konu ediliyor.

Oyun, 15 Şubat Çarşamba günü saat 11.00'de, 19 Şubat Pazar günü saat 14.00'te SDKM Büyük Sahne'de beğeniye sunulacak.

KREM KARAMEL

Zeynep Kaçar'ın yazdığı, Veysel Sami Berikan'ın yönettiği oyun 15 Şubat Çarşamba günü saat 20.00'de SDKM Oda Tiyatrosu'nda sahnelenecek.

Mizah, hız ve sürprizleri barındıran oyun, kadını, kadının kendisine bakışını, toplumun kadına bakışını anlatıyor.

Seda Güven Şahin ve Çağrı Mengüç'ün rol aldığı oyunun dekor tasarımını Rona Topçuoğlu, kostüm tasarımını Emine Kaynak Yıldırım, ışık tasarımını Erol Dinçdemir, ses tasarımını İlker Sevüker, dans düzenini Ferdi Yıldız, müziklerini Aytek Mete Elgün ve Birol Akman ile reji asistanlığını Hilal Şakar yapıyor.

JAN DARK



Bernard Shaw'ın yazdığı, Muzaffer Aksoy'un çevirmenliğini yaptığı oyunda, Yaşar Özveri̇, Aydın Si̇galı, Şafak Karali̇, Ufuk Aşar, Nuri Karadeni̇z, Aytek Mete Elgün, Volkan Di̇nç, Esra Yaşar'ın da aralarında bulunduğu kalabalık sanatçı kadrosu rol alıyor.

Jan Dark'ın kahramanca yaşamı ve ölümünün konu edildiği oyun, 16-17-18 Şubat'ta saat 20.00'de SDKM Büyük Sahne'de izlenebilecek.

BAŞ BELASI

Sam Bobrick'in yazdığı, çevirisini Ekin Tuncay Turan, yönetmenliğini Veysel Sami Berikan'ın yaptığı oyun, 19 Şubat Pazar günü saat 18.00'de Gebze Osman Hamdi Bey Sahnesi'nde izlenebilecek.

Eylem Tanrıver, Engin Benli ve Şafak Karali'nin rol aldığı oyunda, karı koca terapistlerin hayatı konu ediliyor.