Konu ile ilgili olarak açıklamalarda bulunan Gebze Trabzonlular Derneği Gençlik Kolları Başkanı Kadir Ayar, “Geçen yıl düzenlemiş olduğumuz Ekin Uzunlar konseri büyük ilgi gördü. Bu yılda geleneksel hale getirdiğimiz etkinliğimiz için çalışmalarımıza başladık. Önümüzdeki günlerde etkinliğin içeriğini açıklayacağız. Yönetim kurulum ile birlikte programın içeriğini hazırladık. Birbirinin güzel etkinlikler olacak. Davetlilerin unutulmaz bir gün geçireceği etkinliğimize şimdiden herkesi davet ediyoruz” şeklinde konuştu.
Trabzonlu gençlerden etkinlik hazırlığı
Gebze Trabzonlular Derneği Gençlik Kolları yönetimi ilkini geçen yıl gerçekleştirdikleri Gençlik etkinliğinin bu yıl ikincisi için çalışmalara başladı.
Konu ile ilgili olarak açıklamalarda bulunan Gebze Trabzonlular Derneği Gençlik Kolları Başkanı Kadir Ayar, “Geçen yıl düzenlemiş olduğumuz Ekin Uzunlar konseri büyük ilgi gördü. Bu yılda geleneksel hale getirdiğimiz etkinliğimiz için çalışmalarımıza başladık. Önümüzdeki günlerde etkinliğin içeriğini açıklayacağız. Yönetim kurulum ile birlikte programın içeriğini hazırladık. Birbirinin güzel etkinlikler olacak. Davetlilerin unutulmaz bir gün geçireceği etkinliğimize şimdiden herkesi davet ediyoruz” şeklinde konuştu.