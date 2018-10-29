Trabzonlu gençlerden etkinlik hazırlığı

Gebze Trabzonlular Derneği Gençlik Kolları yönetimi ilkini geçen yıl gerçekleştirdikleri Gençlik etkinliğinin bu yıl ikincisi için çalışmalara başladı.

Kadir Ayar başkanlığında geçtiğimiz akşam toplanan gençlik kolları yönetimi programı şekillendirdi. Önümüzdeki günlerde Gebze Tatlıkuyu Sabit Pazar yerinde gerçekleşecek olan gençlik etkinliğinde; Konser, yarışmalar, yemek ikramları ve bir çok sürpriz etkinlik yer alacak.

Konu ile ilgili olarak açıklamalarda bulunan Gebze Trabzonlular Derneği Gençlik Kolları Başkanı Kadir Ayar, “Geçen yıl düzenlemiş olduğumuz Ekin Uzunlar konseri büyük ilgi gördü. Bu yılda geleneksel hale getirdiğimiz etkinliğimiz için çalışmalarımıza başladık. Önümüzdeki günlerde etkinliğin içeriğini açıklayacağız. Yönetim kurulum ile birlikte programın içeriğini hazırladık. Birbirinin güzel etkinlikler olacak. Davetlilerin unutulmaz bir gün geçireceği etkinliğimize şimdiden herkesi davet ediyoruz” şeklinde konuştu.