banner462
KÜLTÜR VE SANAT:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Trafiko İle Trafik Eğitimi Çok Eğlenceli

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi eğlenceli sunumlar ile çocuklara toplu taşıma ve trafik güvenliği eğitimi veriyor

Trafiko İle Trafik Eğitimi Çok Eğlenceli

12 Aralık 2019 Perşembe 20:11

Çocukların toplu taşımada ve trafikte eğitimli bireyler olması, gelecek nesiller için büyük önem taşıyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 2019-2020 Eğitim ve Öğretim döneminde okullarda Toplu Taşımada Davranış ve Trafik Güvenliği Eğitimlerine devam ediyor. Ulaşım ve Trafik Yönetimi Daire Başkanlığı tarafından verilen eğitimler kapsamında, İzmit Kılıçaslan İlkokulu 4. sınıf öğrencilerine yönelik eğitim gerçekleştirildi. Toplu taşıma ve trafik güvenliğine dair, eğlendirici ve bilgilendirici kliplerin de izlendiği eğitimin sonunda öğrencilere, Büyükşehir Belediyesi tarafından tasarımı yapılan “Trafiko” isimli eğitici, bilgilendirici ve eğlenceli trafik oyunu hediye edildi.   

 

TOPLU TAŞIMA VE TRAFİK KURALLARI ÇOCUKLARA ANLATILDI

Çocukların günlük yaşamında ve yetişkin bir birey olduklarında, toplu taşıma ve trafikte uyması gereken kurallara yönelik verilen eğitimlere aralıksız devam ediliyor. İl genelindeki okullarda devam edilen eğitim, bu kez İzmit Kılıçaslan İlköğretim Okulunda gerçekleştirildi. Ulaşım ve Trafik Yönetimi Daire Başkanlığı Toplu Taşıma Şube Müdürlüğü’nde görevli eğitim uzmanı Ali İlter tarafından verilen eğitimde öğrencilere trafik levhalarının anlamı, kaldırımda yürüyüş kuralları, güvenli geçiş yerlerini kullanmanın önemi ve emniyet kemeri kullanımının gerekliliği, güvenli bisiklet kullanımı, toplu taşımada davranış kuralları, toplu taşımanın önemi ve toplu taşıma araçlarının korumanın gerekliliği konularında sunum yapıldı. Eğitimde ayrıca çocukların aklında daha kalıcı olması için toplu taşıma ve trafik güvenliği ile ilgili eğlenceli kliplerin de gösterimi yapıldı.

 

10 YILDA 166 BİN 535 ÖĞRENCİYE EĞİTİM VERİLDİ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi okullarda Toplu Taşımada Davranış ve Trafik Güvenliği Eğitimlerine 2009 yılında başladı. 12 ilçede gerçekleştirilen eğitimler kapsamında 2009 yılından bu yana 166 bin 535 öğrenciye eğitim verildi. 2019 yılı ocak ayından günümüze kadar ise 11 bin 168 öğrenciye eğitim amacı ile ulaşıldı.

BÜYÜKŞEHİR EĞİTİMİ ÖĞRETMENLERİN TAKDİRİNİ KAZANIYOR 

Büyükşehir Belediyesi tarafından verilen eğitimler bilgilendirici olmasının yanı sıra eğlendirici olması ile dikkat çekiyor. Eğitimlerin başarılı olması ve eğlenceli oluşu ile öğrencilerin konuları sıkılmadan anlayabilmesini sağlıyor. Bu nedenle Büyükşehir Belediyesinin okullarda verdiği eğitimler okul idarecilerinin, öğretmenlerin ve velilerin takdirini kazanıyor.





Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Abdülhamit döneminden kalma örtü yeniden hayat buldu Abdülhamit döneminden kalma örtü yeniden hayat...
Çocuklar ‘Abur Cubur Tavşan’ ile Eğlendi Çocuklar ‘Abur Cubur Tavşan’ ile Eğlendi
Yılın Fotoğrafları Yılın Fotoğrafları
Köstence ile Kültür ve Turizm Köprüsü kurulacak Köstence ile Kültür ve Turizm Köprüsü kurulacak
Geleceğin Balerinleri Yetişiyor Geleceğin Balerinleri Yetişiyor
Musiki Derneği’nden Müzik Ziyafeti Musiki Derneği’nden Müzik Ziyafeti
Yukarı Çık

banner370

banner375

banner379

banner373

banner376

banner398

banner377

banner149

banner378

Abdülhamit döneminden kalma örtü yeniden...
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitim Kursları, 2. Abdülhamit Han döneminden kalma örtüye...

Haberi Oku