Trafiko İle Trafik Eğitimi Çok Eğlenceli

Çocukların toplu taşımada ve trafikte eğitimli bireyler olması, gelecek nesiller için büyük önem taşıyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 2019-2020 Eğitim ve Öğretim döneminde okullarda Toplu Taşımada Davranış ve Trafik Güvenliği Eğitimlerine devam ediyor. Ulaşım ve Trafik Yönetimi Daire Başkanlığı tarafından verilen eğitimler kapsamında, İzmit Kılıçaslan İlkokulu 4. sınıf öğrencilerine yönelik eğitim gerçekleştirildi. Toplu taşıma ve trafik güvenliğine dair, eğlendirici ve bilgilendirici kliplerin de izlendiği eğitimin sonunda öğrencilere, Büyükşehir Belediyesi tarafından tasarımı yapılan “Trafiko” isimli eğitici, bilgilendirici ve eğlenceli trafik oyunu hediye edildi.

TOPLU TAŞIMA VE TRAFİK KURALLARI ÇOCUKLARA ANLATILDI

Çocukların günlük yaşamında ve yetişkin bir birey olduklarında, toplu taşıma ve trafikte uyması gereken kurallara yönelik verilen eğitimlere aralıksız devam ediliyor. İl genelindeki okullarda devam edilen eğitim, bu kez İzmit Kılıçaslan İlköğretim Okulunda gerçekleştirildi. Ulaşım ve Trafik Yönetimi Daire Başkanlığı Toplu Taşıma Şube Müdürlüğü’nde görevli eğitim uzmanı Ali İlter tarafından verilen eğitimde öğrencilere trafik levhalarının anlamı, kaldırımda yürüyüş kuralları, güvenli geçiş yerlerini kullanmanın önemi ve emniyet kemeri kullanımının gerekliliği, güvenli bisiklet kullanımı, toplu taşımada davranış kuralları, toplu taşımanın önemi ve toplu taşıma araçlarının korumanın gerekliliği konularında sunum yapıldı. Eğitimde ayrıca çocukların aklında daha kalıcı olması için toplu taşıma ve trafik güvenliği ile ilgili eğlenceli kliplerin de gösterimi yapıldı.

10 YILDA 166 BİN 535 ÖĞRENCİYE EĞİTİM VERİLDİ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi okullarda Toplu Taşımada Davranış ve Trafik Güvenliği Eğitimlerine 2009 yılında başladı. 12 ilçede gerçekleştirilen eğitimler kapsamında 2009 yılından bu yana 166 bin 535 öğrenciye eğitim verildi. 2019 yılı ocak ayından günümüze kadar ise 11 bin 168 öğrenciye eğitim amacı ile ulaşıldı.

BÜYÜKŞEHİR EĞİTİMİ ÖĞRETMENLERİN TAKDİRİNİ KAZANIYOR

Büyükşehir Belediyesi tarafından verilen eğitimler bilgilendirici olmasının yanı sıra eğlendirici olması ile dikkat çekiyor. Eğitimlerin başarılı olması ve eğlenceli oluşu ile öğrencilerin konuları sıkılmadan anlayabilmesini sağlıyor. Bu nedenle Büyükşehir Belediyesinin okullarda verdiği eğitimler okul idarecilerinin, öğretmenlerin ve velilerin takdirini kazanıyor.











