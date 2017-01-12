TÜPRAŞ TİYATRO KULÜBÜ, EĞİTİM YARARINA SAHNE ALDI!

Süleyman Demirel Kültür Merkezinde sahnelenen oyuna TÜPRAŞ Genel Müdürü İbrahim Yelmenoğlu, Genel Müdür Yardımcı Mesut İlter, Rafineri Müdürü Metin Tüfekçioğlu, İnsan Kaynakları Direktörü Nezih Akçınar, Kurumsal İletişim Müdürü Seval Kızılcan başta olmak üzere çok sayıda davetli katıldı.

BÜYÜK BEĞENİ ALDI

Kerem Kobanbay’ın yazdığı, yönetmenliğini Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrocu oyuncu Aydın Sigalı’nın yaptığı Deliler Evi oyununda dramaturg olarak ise Haluk Acar destek verdi. Tiyatro severlerin büyük ilgi gösterdiği oyunda rehabilitasyon merkezinde ruh sağlığı bozuklukları teşhisi ile tedavi edilen bir grup insanın yaşadıklarını konu aldı. Tek perdelik oyun,topluma uyum sağlayamayanların dünyasından, toplumu yönlendiren ve dayatılan kurallar dizisini eleştirirken, kim deli sorusunun yanıtını aradı. Herkes, herkesi kendi gibi görürken gerçeği görenler mi yoksa işine geleni görenler mi deli? Sorunun yanıtı arandı.Tiyatro severlerin büyük ilgi gösterdiği Tüpraş Genel Müdürlük ve İzmit Rafineri çalışanlarının oluşturduğu SEK Tiyatro Kulübü’nün sahnelediği oyun herkes tarafından büyük beğeni aldı.



Selvi GEÇAL