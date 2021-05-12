Kocaeli Valiliğinden Türk dil bayramı kutlama mesajı. Dünyanın en köklü ve en zengin dillerinden biri olan Türkçemizin Anadolu’da ilk kez devlet dili olarak kabul edilmesinin 744’üncü yıldönümünü sevinçle kutluyoruz.

Karamanoğlu Mehmet Bey’in 13 Mayıs 1277’deki tarihi fermanıyla devlet kurumlarında Türkçe’ den başka dil konuşulması yasaklanmış ve Milletimizin bağrından çıkararak, birçok yazarımıza, düşünürümüze, felsefe insanımıza ilham kaynağı olan dilimize hak ettiği değer verilmiştir.





Türkçe, bugün hem konuşan kişi bakımından, hem de yayıldığı geniş saha itibariyle dünya dilleri arasında bilinirliği en fazla olan dillerdendir.



Her harfi, her kelimesi ile Aziz milletimizin binlerce yıllık mazisine şahitlik eden Türkçe, dün olduğu gibi bugün de bizi bir arada tutan, bizi millet kılan en büyük hazinedir. Türkçe, Medeniyet değerlerimizi yarınlara taşıma noktasındaki en önemli gücümüz ve en büyük umudumuzdur.

Bilindiği gibi dil bir milletin kimliği olarak nitelendirilmekte; milletin tarihinde meydana gelen maddî ve manevî değerlerinin anlatım aracı olarak ifade edilmektedir. Bu yönüyle bir milleti birleştiren, onu ayakta tutan, sürekliliğini sağlayan temel unsurlardan görülmektedir. Kültürün nesilden nesile aktarılması, diğer milletlere etki etmesi, yaşaması ve gelişmesi dil sayesinde mümkün olabilmektedir.

Milli birlik ve beraberliğimizin temel unsurlarından biri olan bu kutsal mirası, kurallarına uygun kullanmamız, geliştirmemiz, yaygınlaştırmamız ve gelecek nesillere ulaştırmamız konusunda bizlere önemli sorumluluklar düşmektedir.

Bu sorumluluk bilinciyle hareket ederek Türkçe’nin geliştirilmesine büyük önem veren Gazi Mustafa Kemal Atatürk de “Dilin milli ve zengin olması, milli hissin gelişmesinde başlıca müessirdir. Türk dili, dillerin en zenginlerindendir, yeter ki bu dil, şuurla işlensin.” diyerek toplumsal bir seferberlik başlatmış, dünyanın en zengin dillerinden olan Türk dilinin hak ettiği yere gelmesine öncülük etmiştir.

Türk Dil Bayramı vesileyle Türk Diline ve Türk kültürüne önemli katkılar sunan, emek veren Türk coğrafyasında doğmuş, büyümüş, yaşamış ve maneviyatlarıyla hâlâ aramızda yaşayan başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Hoca Ahmet Yesevi, Farabi, Yusuf Has Hacib, Kaşgarlı Mahmut, Ali Kuşçu, Ali Şir Nevai, Fuzuli ve Karamanoğlu Mehmet Bey gibi büyük zatlar olmak üzere tüm ecdadımızı rahmetle, minnetle ve şükranla yâd ediyorum.

Ses Bayrağımız olan güzel Türkçemizi semalarda dalgalandıran, dünya dili olarak; bilim, kültür ve sanat dili olarak hem anadil hem de yabancı dil olarak; yaşaması ve daha da gelişmesi için çaba sarf eden tüm kişi ve kurumlara şükranlarımı sunuyorum.