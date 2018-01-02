Görele ilçesinde 2 Ocak 2018 tarihinde Giresun Üniversitesi Karadeniz Kültür Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü ile Kuşdilini Tanıtma Kültür ve Turizm Derneği tarafından “Kuşdili Kültürü” konulu bir panel düzenleneceği belirtildi.

Giresun Üniversitesi’nde Kuşdili paneli

2017 yılının Cumhurbaşkanı sayın recep Tayyip Erdoğan himayelerinde dil yılı ilan edilmesi dolayısıyla Dev-i Alem belgesel programı olarak dil yılı belgeseli hazırladık. Belgesel çekimleri dolayısıyla büyük Türk dil bilgini Kaşgarlı Mahmut’un Doğu Türkistan’ın Kaşgar kentinde bulunan türbesine giderek belgesel çekimleri gerçekleştirdik. Ayrıca Türkçeyi Resmi dil ilan eden Karamanoğlu Mehmet Bey’in beylik kurduğu Karaman bölgesinde araştırma yapıp çekimler yaptık.

Giresun’da Kuşdili Festivaline Katıldık

Dünya’da başka benzeri olmayan UNESCO tarafından koruma altına alınması için çalışma yapılan Giresun’un Çanaklı ilçesi Kuş köyünde Kuşdili Festivaline de katılıp Kuşdili ile ilgili belgesel çekimleri yaparak Kuşdili ile ilgili de araştırma yapıp ilgililerle görüştük. Kuşdili ile ilgili UNESCO’nun yaptığı çalışmalar ve kültür bakanlığını çalışmalarını yerinde görüp belgesel görüntülerle kayıt altına aldık.

Türk Dil Yılı ve Kuşdili Belgeseli TV’lere Dağıtılacak

2017 ‘nin Türk Dil yılı ilan edilmesi dolayısıyla İKTAV Belgesel yayıncılık olarak Türk dili tarihi ve Kuşdili belgeseli hazırlayıp Dev-i Alem belgesel programı adı ile Avrasya Gazete Radyo ve TV yayıncıları derneği (AGRT) kültür hizmeti olarak tarihimi öğreniyorum sosyal sorumluluk projesi kapsamında bir çok TV kanalında seyirci ile buluştu. Belgeselin kısa bir sinevizyonu https://www.youtube.com/watch?v=h4xlGxpJiXc linkinden paylaşıyoruz.

‘Kuşdili Kültürü’ Paneli Düzenlenecek

Görele ilçesinde 2 Ocak 2018 tarihinde Giresun Üniversitesi Karadeniz Kültür Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü ile Kuşdilini Tanıtma Kültür ve Turizm Derneği tarafından “Kuşdili Kültürü” konulu bir panel düzenleneceği belirtildi.

Yöreye özgü ve 500 yıllık geçmişi bulunan ıslıkla haberleşme yönetimi “Kuşdili” UNESCO’nun “İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası” listesine alındığını belirten Kuşdilini Tanıtma Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Şeref Köçek, kararın köy halkı tarafından sevinçle karşılandığını söyledi. Kuşdili ’nin yörede yaklaşık 500 yıldır kullanıldığını 2009 yılından bu yana köy halkı ve dernek olarak bu kültürü yaşatmak için çalıştıklarını dile getiren Köçek, “Artık kuşdili UNESCO’da, bir hayalimiz gerçek oldu. UNESCO’ya alınması konusunda da umutluyduk, umutlarımız boşa çıkmadı. Kuşdilinin UNESCO’ya alınmasında çalışan, emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Artık kuşdili denince dünyada Giresun, Çanakçı ve Kuşköy akla gelecek” dedi.

2 Ocak 2018 tarihinde Giresun Üniversitesine bağlı Görele Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Konferans salonunda düzenlenecek olan ’Kuşdili Kültürü’ konulu panele konuşmacı olarak Giresun Üniversitesi Görele Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Müdürü Yrd. Doç. Dr. Hayrettin Karadeniz, Giresun Üniversitesi Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Genç, Giresun Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Mehmet Akif Korkmaz, Emekli Edebiyat Öğretmeni Araştırmacı Yazar Hayrettin Günay, Araştırmacı-Gazeteci ve Belgesel Yapımcısı İsmail Kahraman, Kuşdilini Tanıtma Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Şeref Köçek katılacak.